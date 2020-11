Sono molti i possessori di Partita IVA che nel breve termine riceveranno i contributi a fondo perduto da parte dell’Agenzia delle Entrate. La notizia giunge direttamente dall’Ente per mezzo di un recente comunicato. I Tecnici di ProiezionidiBorsa illustrano ai Lettori chi saranno i beneficiari e quando arriveranno i soldi.

Come funziona per l’invio dei contributi a fondo perduto ai beneficiari

Negli scorsi mesi sono stati più di trecentomila i bonifici che l’Agenzia delle Entrate ha disposto in favore di molti lavoratori e professionisti. I decreti che si sono succeduti, hanno visto come beneficiari dei sussidi diversi contribuenti a vario titolo. Relativamente al decreto Rilancio, l’Ente conferma che tutti i pagamenti hanno avuto luogo correttamente. Inoltre, in merito al decreto Ristori, hanno già preso il via quelli erogabili automaticamente. In arrivo i soldi dall’Agenzia delle Entrate per questi titolari di Partita IVA e la notizia giunge grazie al comunicato stampa del 25 novembre 2020.

Chi ha ricevuto i soldi e chi li riceverà a breve

Come molti sapranno, il decreto Ristori ha ricevuto approvazione lo scorso 28 di ottobre. Con tale provvedimento ha preso il via una nova erogazione di fondi finalizzati a contrastare le ricedute negative delle nuove restrizioni. In particolare, tale contributo ha trovato accoglienza tra tutti quei settori che hanno subìto una forte battuta d’arresto nella seconda ondata di epidemia. Come avevano già annunciato il premier ed il Ministro dell’Economia, gli aiuti sarebbero stati rapidi e così sembra proprio che sia.

Alla buona notizia che conferma gli avvenuti pagamenti per il decreto Rilancio, se ne aggiunge una ulteriore. Secondo quanto fa sapere l’Agenzia delle Entrate, nelle settimane a seguire avranno séguito anche i pagamenti automatici restanti che prevede i decreto Ristori 2. Anche coloro che hanno presentato istanza successivamente, otterranno nel breve termine i pagamenti relativi ai due decreti. Ecco perché sono in arrivo i soldi dall’Agenzia delle Entrate per questi titolari di Partita IVA.

