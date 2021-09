Negli ultimi 2 anni un flusso di aiuti a imprese e famiglie, imprenditori e liberi cittadini, è arrivato tramite INPS ed Agenzia delle Entrate. Tuttavia, una folta schiera di Enti territoriali non ha mancato di far sentire il suo sostegno. Si pensi ai Comuni, nel caso delle famiglie, oppure alle Camere di Commercio (CCIAA), nel caso delle imprese (ma anche degli studenti, tramite le borse di studio).

Con quest’ultimo riferimento, la CCIAA della Basilicata ha appena destinato quasi 250mila euro a fondo perduto per le PMI (piccole e medie imprese) lucane. Fondi rivolti, si legge sul portale dell’Ente camerale, a sostenere i progetti di internazionalizzazione, digitalizzazione e formazione.

Illustriamo brevemente i dettagli dei 3 bandi, precisando sin da subito due cose. L’inoltro delle domande è previsto a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 15 settembre. Quanto agli importi, invece, sono in arrivo contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per gli imprenditori di questa Regione.

Il bando Internazionalizzazione anno 2021

I fondi destinati a questo filone di interventi ammontano a 35.000 euro. Saranno distribuiti tramite voucher del valore unitario massimo di 5mila euro.

L’obiettivo del bando è duplice: primo, aiutare le PMI lucane a crescere in competitività, anche attraverso un maggior ricorso agli strumenti digitali. Inoltre, dare supporto alle imprese per l’acquisto di servizi o per la copertura degli oneri finanziari su prestiti accesi per programmi di internazionalizzazione.

Sul portale dell’Ente camerale lucano è visibile il testo completo del bando, con tutti gli allegati posti a corredo della domanda.

Il bando “Voucher Digitali I4.0”

La maggiore dotazione finanziaria (170mila euro) è riservata invece alle iniziative di digitalizzazione aziendale. Anche in questo caso le risorse sono erogate tramite voucher, che possono arrivare all’importo unitario di 10mila euro.

Gli obiettivi auspicati da questo intervento sono davvero molteplici (implementare nelle realtà imprenditoriali locali robotica, IA, cyber security, big data, stampa 3D, e-commerce, ecc.). In pratica l’idea mira a promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI.

Come per il bando precedente, si invitano i Lettori interessati a prendere visione integrale di tutti i dettagli del testo, e relativi allegati.

In arrivo contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro per gli imprenditori di questa Regione

Infine, la CCIAA lucana ha stanziato 42.000 euro al bando “Formazione e Lavoro 2021”. In questo caso i cui voucher unitari avranno un valore massimo di 2.000 euro, a copertura del 90% delle spese documentate.

Come lascia intendere il titolo del bando, l’intento è quello di contribuire alle spese della formazione delle imprese sul territorio, attraverso due ambiti. La linea A si occuperà delle azioni di formazione per i dipendenti dell’impresa (tecnologie ICT, sicurezza sui luoghi di lavoro; modelli organizzativi). La linea B si occuperà invece dell’inserimento in azienda di risorse umane funzionali al rilancio produttivo (tirocini extracurriculari, contratti di apprendistato).

