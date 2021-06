Prosegue l’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa sui bandi di concorso per borse di studio messe a disposizione da alcune Camere di Commercio.

In quest’articolo abbiamo già illustrato i dettagli di altri due bandi in Piemonte e nel Lazio. In questa sede invece presentiamo i sussidi messi a disposizione dalla Camera di Commercio delle Marche.

Infatti sono in arrivo per questi studenti fino a 2.000 euro di borsa di studio con ISEE familiare entro 25.000 euro.

I destinatari delle borse di studio

L’Ente camerale marchigiano ha stanziato 50mila euro a favore di studenti che si trovino in condizioni economiche disagiate a causa delle conseguenze Covid. E tali da compromettere la prosecuzione o l’avvio degli studi per la sussistenza di una delle seguenti cause:

a) calo del fatturato (nel 2020 rispetto all’anno prima) del 30% subito dall’attività lavorativa del genitore titolare di ditta individuale o lavoratore autonomo;

b) perdita o sospensione dell’attività lavorativa nel 2020 per uno dei due genitori;

c) decesso di un genitore (titolare di ditta individuale o lavoratore autonomo) causa Covid.

Il bando si rivolge a due precisi e distinti filoni di studenti. Ossia universitari (matricole e non) iscritti all’A.A. 2020/’21. E studenti frequentanti corsi ITS (Istituti Tecnici Superiori) per l’anno 2020/’21, finalizzati a ottenere il diploma di Tecnico Superiore.

I presupposti per partecipare al bando fino a 2.000 euro di sussidio

L’art. 4 del bando precisa i requisiti da possedere (tutti) alla data di presentazione della domanda. Agli studenti universitari è richiesto:

a) la regolare iscrizione all’A.A. ‘20/’21 ad un corso di laurea, o laurea magistrale (o a ciclo unico), incluse le lauree di alta formazione artistica e musicale;

b) la residenza nelle Marche e il non aver superato i 30 anni di età;

c) una condizione economica familiare con ISEE non superiore ai 25mila euro;

d) aver conseguito almeno la metà dei CFU previsti per ciascun A.A. concluso (matricole escluse);

e) trovarsi nelle condizioni di disagio economico di cui sopra.

Per gli studenti frequentanti i corsi ITS viene invece chiesto:

a) l’iscrizione ad un corso ITS per l’anno 2020/’21;

b) il rispetto di tutti gli altri parametri chiesti anche per il caso degli universitari, ad eccezione del punto d).

In questo caso gli importi delle singole borse di studio ammontano ad 800 euro.

Modalità e termini di presentazione delle domande

L’art. 6 disciplina tutti i casi di incompatibilità delle domande. Per tutti gli altri, vale il modello di domanda allegato al bando, da presentare insieme all’autocertificazione in merito al dettaglio della condizione di disagio.

Il termine di presentazione è fissato al 31 ottobre 2021 e andrà inviata alla casella di posta elettronica cciaa@pec.marche.camcom.it. Nell’oggetto della domanda andrà la dicitura “Domanda Borsa di studio – Cognome e Nome” del richiedente.

Per ulteriori specifiche si rimanda alla lettura integrale del bando. Ricapitolando, in arrivo per questi studenti fino a 2.000 euro di borsa di studio con ISEE familiare entro 25.000 euro.

Approfondimento

Lavoro, successo e carriera con questo percorso scolastico.