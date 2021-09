L’autunno si avvicina e con esso anche il ritorno a scuola. Quale migliore occasione per parlare di libri? C’è chi afferma da sempre che i libri siano meglio dei film, chi non rinuncia all’abbonamento in libreria, chi ha un kindle come migliore amico. I libri, in tutte le forme di cui ad oggi possiamo disporre, sono alcuni dei migliori alleati per la nostra mente. Ci tengono allenati, informati, svegli e, perché no, anche rilassati.

I grandi classici sono gli intramontabili di sempre, quelle “perle” che chiunque, almeno una volta nella vita, dovrebbe leggere.

Alcuni tra i libri considerati imperdibili sono, ad esempio:

1984, di George Orwell;

Moby Dick, di Hermann Melville;

Il Grande Gatsby, di Francis Scott Fitzgerald

Questi sono davvero da considerare la punta dell’iceberg, vista la grandissima quantità di classici intramontabili a nostra disposizione. Il mondo dei libri è, però, molto di più. È un enorme terreno esplorato e da esplorare. Scopriamo insieme qualche curiosità a riguardo.

La curiosità che non possiamo non conoscere sul mondo dei libri

Esiste un libro, in particolare, che probabilmente tutti avremo sui nostri scaffali che secondo uno studio è il libro più tradotto al Mondo! Basti pensare che è stato tradotto in più di 380 lingue differenti. Il libro di cui parliamo è “Il Piccolo Principe”, del francese Antoine de Saint-Exupéry.

Al secondo posto troviamo un orgoglio “made in Italy”, il Pinocchio di Carlo Collodi, un classico scritto nel lontano 1883. Nonostante i suoi quasi 140 anni, (138 per la precisione), “Le avventure di Pinocchio” non dimostra affatto la sua età! Rimane, al contrario, uno dei primissimi classici che incontriamo e di cui ci innamoriamo da bambini. Ma le curiosità che non possiamo non conoscere sul mondo dei libri non finiscono qui.

Al terzo posto per numero di traduzioni, troviamo i testi sacri, come la Bibbia e il Corano. Ogni Paese, inoltre, ha il suo libro più tradotto e acquistato. Ad esempio, negli Stati Uniti d’America il libro più tradotto è “La strada per la felicità” di L. Ron Hubbard. Il libro è stato tradotto in più di 112 lingue ed è alla 21° posizione tra i libri più consigliati da leggere.

In Italia, invece, al momento il libro più venduto è “L’impero del vampiro”, di Jay Kristoff. Un libro appartenente alla categoria narrativa fantasy per chi ha voglia di riscoprire la sensazione di avere un brivido lungo la schiena.

