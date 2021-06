Come più volte descritto questa è ormai la moda del momento, ovvero andare in giro per la città in monopattino elettrico o in bici elettrica. Moltissimi utilizzano ormai il monopattino elettrico per spostarsi da casa all’ufficio, per visitare città, insomma per ogni tipo di spostamento nel paese o città. La comodità e i vantaggi sono notevoli, in quanto non si è soggetti al bollo e all’assicurazione, almeno per adesso.

Però non tutti sanno che ci sono regole da rispettare anche per chi si mette alla guida di monopattini elettrici, come qualunque mezzo di trasporto. Attenzione quindi perché arrivano mazzate anche se si guida il monopattino elettrico in questo modo. Ovvero non rispettando il codice della strada, contravvenendo anche al buon senso. Il monopattino elettrico è equiparato ai velocipedi, pertanto segue le regole dettate per queste, dall’art. 182 codice della strada.

Attenzione perché arrivano mazzate anche se si guida il monopattino elettrico in questo modo

È pertanto assolutamente vietato condurre persone, animali o cose sul monopattino, in mancanza siamo passibili di multa. I monopattini elettrici, infatti, sono stati progettati per una sola persona, portare un amico o il proprio animale domestico ne compromette l’equilibrio. E conseguentemente la sicurezza nostra e dell’eventuale trasportato, rischiando di fare male a noi stessi e agli altri.

Il monopattino elettrico è soggetto a precise regole, per la salvaguardia degli utenti della strada e per la cui violazione sono prescritte multe salate. Come descritto anche nell’articolo “Arrivano multe salate per chi guida il monopattino elettrico o bici elettrica”. Trasportare quindi un amico, un bambino o anche merce pesante è pertanto vietato, ne va della nostra sicurezza e degli altri. Ecco perché sono previste multe salate, che possono anche superare 100 euro. Anche se stiamo trasportando una persona per pochi metri. Quindi attenzione, perché oltre a costare alla tasca, può costare anche all’integrità fisica nostra e degli altri.

Approfondimento

Come scegliere l’e-bike più adatta alle proprie esigenze:“È la bici che tutti vogliono ma si rischia di buttare soldi se non è adatta al proprio stile di vita”.