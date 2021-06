Anche chi possiede i migliori modelli di gelatiera spesso incorre in errori che compromettono questa preparazione.

Si tratta di piccole sviste che sono responsabili di un gelato che diventa liquido dopo pochi minuti fuori dal freezer o con una consistenza sbagliata.

La Redazione di Cucina vuole quindi svelare gli eccezionali segreti per un gelato buonissimo che rimane cremoso e non indurisce in congelatore. Seguendo questi semplici consigli è possibile avere un fine pasto sempre pronto e gustoso fino all’arrivo almeno del prossimo autunno.

Le regole da rispettare e gli errori da evitare assolutamente

La prima regola fondamentale è capire che il gelato è diverso dal sorbetto.

Se per quest’ultimo è possibile usare come base la sola frutta e pochi altri ingredienti, per il gelato funziona diversamente. Una base leggermente grassa è indispensabile per un gelato cremoso.

Per ottenere un gelato cremoso, infatti, bisogna quantomeno usare ingredienti come latte, uova o panna. È possibile ad esempio partire dalla ricetta della crema inglese e cuocerla a fuoco molto basso. Toglierla dal fuoco non appena, soffiando sul cucchiaio, sulla crema apparirà come un velo. Bisognerà farla raffreddare prima d’inserirla nella gelatiera.

Un altro errore da evitare consiste nel non refrigerare abbastanza i cestelli della gelatiera. La temperatura di questi ultimi è la vera discriminante di un gelato che abbia la giusta consistenza.

Eccezionali segreti per un gelato buonissimo che rimane cremoso e non indurisce in congelatore

Un altro errore che compromette la buona riuscita di un gelato fatto in casa consiste nel riempire troppo i cestelli. L’effetto è quasi lo stesso anche quando chi prepara il gelato non riempie i cestelli a sufficienza.

Consigliamo sempre di verificare livelli massimi e minimi sul foglietto delle istruzioni della macchina. Nel primo caso è possibile che il gelato trabocchi, nel secondo gelerà sulle pareti e non sarà perfettamente amalgamato.

Altre cosa da non fare è aggiungere gocce di cioccolato, amaretti, cialde di cannolo o frutta fresca mentre la gelatiera è in azione. Per lasciare questi ingredienti ben croccanti e della giusta consistenza, bisogna aggiungerli solo una volta ferma la gelatiera e mescolare tutto con cura.

Un ultimo consiglio: il gelato non va mai consumato appena tolto dalla gelatiera. Un tempo di riposo in freezer di qualche ora è fondamentale per ottenere la giusta consistenza e gustare un gelato indimenticabile per il palato.