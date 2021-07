C’è tempo fino alla fine del mese di luglio per potersi candidare e tentare di lavorare nel team di Poste Italiane.

L’azienda italiana che da anni si occupa di servizi postali, bancari, finanziari e di telecomunicazione sta ampliando il suo organico.

Diverse le figure professionali ricercate.

In un precedente articolo “Conviene non farsi sfuggire queste opportunità di lavoro di Poste Italiane in tutta Italia, possono ancora candidarsi diplomati e laureati”, avevamo già parlato delle posizioni aperte.

Quest’oggi, invece, proviamo a fare il punto della situazione in vista dell’imminente scadenza di questi giorni.

Diplomati e laureati in cerca di lavoro dovranno affrettarsi perché Poste Italiane chiude le candidature

Sono molteplici i bandi in scadenza fino al 31 luglio 2021. Ed è per questo che diplomati e laureati in cerca di lavoro dovranno affrettarsi perché Poste Italiane chiude le candidature.

Poste Italiane sta ricercando in tutta Italia diverse figure professionali. In particolare, ricordiamo:

a) portalettere, consegna di lettere e altri prodotti ai cittadini. L’annuncio è per i diplomati di tutta Italia. Sarà possibile candidarsi fino al 18 luglio 2021. Il contratto previsto è a tempo indeterminato con orari di lavoro part-time.

b) Nel Lazio, invece, si ricerca uno specialista Seniori per lo sviluppo dei prodotti SGR. Questo bando scade il 17 luglio 2021. Il candidato dovrà possedere la laurea, possibilmente in materie giuridiche.

c) Richiesta la laurea triennale per il logistic engineer – SDA Express Courier per le sedi di Milano e Bologna. La possibilità di candidarsi scade il 31 luglio.

Scadono, invece, il 31 dicembre 2021 altri due bandi. Il primo riguarda la selezione, in tutta Italia, di giovani laureati per diventare consulenti finanziari all’interno dell’azienda.

Il secondo, sempre in scadenza il 31 dicembre 2021 riguarda la selezione di figure di front end ricercate nella provincia di Bolzano. Per tutte le informazioni utili e per candidarsi online è necessario cliccare su sito ufficiale di Poste Italiane, nella sezione “Posizioni aperte”. Disponibile, cliccando su questo link.