Alla fine la richiesta è partita. Il Governo ha fatto domanda per avere accesso ai fondi messi a disposizione dalla UE col SURE. Grazie a questo fondo, sono in arrivo 28,5 miliardi di euro per tutti i lavoratori italiani in difficoltà. Ma cos’è esattamente il SURE? A cosa serve e soprattutto, come ci può essere utile? Ti riveliamo tutto questo ed altro, nelle righe seguenti.

Il fondo SURE, cos’è e come funziona

Il 7 agosto il Governo ha fatto una richiesta alla Commissione UE. Una domanda di fondi passata quasi sotto silenzio, eppure importante, perché coinvolge tutti i lavoratori italiani in difficoltà. Si tratta della richiesta del fondo SURE, acronimo di Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency. Sono soldi, 100 miliardi, messi a disposizione dalla Commissione Europea per sostenere i problemi di cassa integrazione e disoccupazione dovuti all’emergenza Covid. Il fondo si aggiunge al Recovery Fund e al MES. E’ stato pensato per aiutare a proteggere i posti di lavoro, a rischio a causa della pandemia, nei Paesi UE.

La scorsa settimana il ministro del Tesoro Gualtieri e il ministro del Lavoro Catalfo, ne hanno fatta formale richiesta alla UE con una lettera.

In arrivo 28,5 miliardi di euro per tutti i lavoratori italiani in difficoltà

Grazie a questa richiesta, in Italia arriveranno 28,5 miliardi di risorse per sostenere i lavoratori in difficoltà. Saranno utilizzati per la cassa integrazione in deroga. Ma potranno essere impiegati anche per coloro che hanno perduto il lavoro, o che lo perderanno, a causa della crisi economica causata dalla emergenza coronavirus.

Non è un caso che il fondo SURE sia stato chiesto dal Governo solo adesso. Nel Decreto Agosto, appena varato, che vale circa 25 miliardi, ci sono una serie di misure a sostegno dell’occupazione. Tra queste, il prolungamento della cassa integrazione in deroga fino ad ottobre, e in alcuni casi fino a novembre. A questo provvedimento si accompagna il divieto di licenziamento dei lavoratori, sempre sino a novembre.

I 28,5 miliardi del SURE saranno utilizzato a supporto di queste misure assistenziali.