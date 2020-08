Ci sono momenti in cui i mercati azionari tendono a penalizzare delle storie vincenti e la differenza poi nel futuro sarà fatta proprio da chi riesce a capire situazioni del genere. Negli ultimi mesi, causa coronavirus e lockdown, molti titoli azionari hanno lasciato sul tappeto perdite del 60/70% e sono stati fortemente penalizzati.

Fra questi non possiamo non citare Autogrill (MIL:AGL) che da 11,34 dell’anno 2017 è sceso fino a 3,142 del 18 marzo di quest’ anno. Nel 2020 il massimo di gennaio è stato a 9,94 ed è crollato in meno di due mesi fino ai 3,142.

Oggi il titolo è in gran spolvero e sale del 5,50% e si porta a 4,218. La nostra opinione in merito a questa società è molto chiara: le quotazioni attuali scontano per questo titolo che scompariranno probabilmente le autostrade. Ci sembra davvero esagerato che il titolo abbia raggiunto questi livelli di prezzo!

Procediamo per gradi.

Autogrill SpA, tramite le sue controllate, fornisce servizi di ristorazione per i viaggiatori in Nord America, Italia e altri paesi europei. Si prevede che i guadagni cresceranno dell’80% all’ anno.

Il modello del discounted cash flow calcola un prezzo di fair value attuale a 3,36 con una sopravvalutazione di oltre il 20% ca. 13 raccomandazioni degli analisti portano invece a definire un prezzo obiettivo medio in area 6,13 con una sottovalutazione superiore al 40%.

Come mai le quotazioni sono scese così tanto negli ultimi anni?

L’analisi delle serie storiche del titolo degli ultimi 15 anni riporta una forte salita dai minimi di 1,65 del 2009 fino ai massimi del 2017 a 11,34. Da questo momento in poi la discesa è stata costante ed ha subito accelerazione nel primo trimestre di quest’anno. Dal punto di vista grafico i 3,142 potrebbero rappresentare un punto di ripartenza di lungo termine e il rialzo di oggi la conferma che il titolo voglia lasciare alle spalle il peggio degli ultimi periodi.

Riteniamo che i livelli raggiunti nell’ultimo periodo siano davvero sacrificati e scontino scenari ulteriormente in peggioramento sia del nostro ciclo economico che della società stessa. E questo ci porta a chiederci se le quotazioni attuali scontano per questo titolo che scompariranno probabilmente le autostrade. Non crediamo e quindi?

Il consiglio operativo è quello di comprare questi prezzi con stop loss a 3,705 e mantenere per lunghissimo termine. Non neghiamo l’ipotesi che nei prossimi 3/5 anni 11,34 possa essere rivisto. Il risk reward ci sembra davvero conveniente.

Si procederà per step.