Metti il bicarbonato in un posacenere e guarda cosa succede. Il bicarbonato di sodio può essere utilizzato in diversi modi, ormai noti ai più. Proprio per questo non è raro incappare in qualche fantasiosa invenzione riguardante proprietà che in realtà non possiede. In questo caso, tuttavia, ci si riferisce al suo utilizzo in ambito casalingo, specie per chi fuma e ha un posacenere. Tuttavia, non è neanche difficile pensare ad un’attività lavorativa in cui dipendenti e avventori gettano i mozziconi di sigaretta all’interno dell’oggetto che, a fine giornata, emana un puzzo insopportabile. Potrebbe anche capitare che l’olezzo di stantio della cenere si faccia sentire e non che non ci sia tempo per pulire accuratamente il recipiente, magari perché la giornata lavorativa è ancora in corso. Niente paura!

Sapevi che il bicarbonato di sodio, tra le sue tante proprietà, ha quella di scacciare gli odori? L’olezzo pungente della cenere stantia verrà prontamente neutralizzato dall’azione di quest’alcalino. Basta spargerlo sul fondo del posacenere e lo assorbirà nel giro di pochissimo tempo! Quindi, perché non ci provi?

Non solo per la cenere dei mozziconi di sigaretta

Il bicarbonato di sodio è ottimo per scacciare il puzzo di fumo dalla pelle, dai vestiti e dalle fodere dei divani. Per utilizzarlo su questi ultimi, non basta solamente versarcelo. Dopo averlo fatto bisogna infatti attendere una ventina di minuti e poi spazzolarlo con cura sulle superfici in questione. Infine, è bene aspirarlo via. In questo modo si evita che rimangano macchie o aloni di bicarbonato.

C’è tuttavia da ricordare che il bicarbonato scaccia i cattivi odori dagli oggetti e li lucida, ma non è un disinfettante. Pertanto, se si decide di utilizzarlo per la pulizia della casa, è bene tenerne conto. Sicuramente è un prezioso alleato delle casalinghe, tuttavia non l’unico!