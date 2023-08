Solo 3 azioni hanno chiuso al rialzo la settimana sul Ftse Mib: ecco gli scenari più probabili

Al termine di una settimana al batticuore, solo 3 azioni hanno chiuso al rialzo. Per il resto per il resto è stato ribasso generalizzato. Quindi, solo 3 azioni hanno chiuso al rialzo, ma con distinguo molto importanti. Leonardo, ad esempio, ha chiuso con una performance di circa il 10%, Buzzi ha portato a casa un rialzo del 5%, ENI, invece, ha chiuso poco sopra la parità con un rialzo dello 0,5% circa. Di questi tre titoli azionari. ci occuperemo di Leonardo e di ENI. Buzzi, infatti, è in una situazione di ipercomprato che risulta difficile fare previsioni affidabili.

Ottimo allungo di Leonardo che adesso punta obiettivi molto ambiziosi: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 4 agosto in rialzo del 2,87% rispetto alla seduta precedente a 12,91 €.

Era dal marzo 2022 che non si registrava una seduta così rialzista sul titolo in questione. La rottura della resistenza in area 11,8 €, quindi, assume una valenza ancora più importante. A questo punto potrebbero esserci tutte le condizioni per il raggiungimento del punto di inversione in area 14,86 €.

Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe dare forza alla proiezione che ha come punto di inversione di lungo termine, con la massima probabilità che la tendenza cambi, area 25 €. Da notare che questo livello corrisponde ai massimi storici.

Nel medio termine la tendenza rialzista potrebbe essere messe in discussione da una chiusura settimanale inferiore a 11,795 €.

Seppure con qualche difficoltà, le azioni ENI confermano l’impostazione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 4 agosto a quota 13,724 €, in rialzo dello 0,42% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante il limitato guadagno settimanale, l’aspetto importante è quello legato alla tenuta del supporto (ex resistenza) in area 13,607 €. Rimane, quindi, in piedi lo scenario mostrato sul grafico,

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 13,607 €.

