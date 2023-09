Vivere in un borgo di montagna: ti danno 2.500 euro se ti trasferisci in questa incantevole località sciistica

Se ami i borghi montani e sei alla ricerca di un luogo lontano dal caos, forse è il momento di approfittare di una delle numerose agevolazioni concesse a chi decide di trasferirsi anche solo temporaneamente in un piccolo centro. Ecco dove.

Andare a vivere in un piccolo borgo in mezzo a bellezze naturali è un desiderio particolarmente avvertito in questo periodo di rientro dalle vacanze, quando è ancora vivo il ricordo dei luoghi visitati. Chi pensa di voler fare una volta per tutte questa esperienza, può approfittare delle diverse agevolazioni concesse dagli Enti territoriali e cogliere al volo delle occasioni irripetibili.

Vivere in un borgo di montagna

Sono diverse le Regioni italiane che danno incentivi a coloro che vogliono trasferirsi a vivere in un piccolo borgo a rischio spopolamento, anche quando si tratta di località turistiche note, come Roccaraso, situata tra il Parco della Maiella e il Parco Nazionale d’Abruzzo. Roccaraso non è un anonimo borgo di montagna, ma una stazione sciistica molto nota nel Centro Sud, che fa parte del frequentatissimo comprensorio sciistico dell’Alto Sangro. L’area di Roccaraso dispone di circa 60 chilometri di piste di diverso livello di difficoltà e di numerosi rifugi e baite in alta quota.

Ma anche in estate, quando la neve si scioglie, Roccaraso non delude, situata tra paesaggi verdeggianti e gemme naturalistiche sorprendenti. Diventa allora meta perfetta per chi ama fare trekking nei boschi o mountain- bike nei percorsi predisposti. Per chi ama cavalcare o praticare pesca sportiva e rafting nel torrente Aventino. Il territorio circostante è meraviglioso dal punto di vista paesaggistico e riserva panorami mozzafiato. Roccaraso ha anche un fitto calendario di eventi come ogni località turistica che si rispetti. Trasferirsi a Roccaraso? Di certo non ci si annoia.

Gli incentivi

Andare a vivere in un borgo di montagna non è una scelta possibile per tutti. Ma scegliere una località così bella e vivace sia in inverno che in estate rende tutto più allettante. Soprattutto se ci sono anche incentivi economici. Roccaraso con i suoi 1.507 abitanti è inserito nell’elenco dei comuni abruzzesi a rischio spopolamento e chi ci si trasferisce può beneficiare dei contributi erogati dalla Regione Abruzzo.

Si tratta di una somma di 2.500 euro all’anno, erogabile per 3 anni ai nuclei familiari che trasferiscono la residenza entro 90 giorni dall’accoglimento della domanda di bonus e si impegnano a mantenerla per 5 anni. Il contributo si raddoppia se i nuovi residenti avviano una piccola attività imprenditoriale nel borgo. Inoltre, l’incentivo è cumulabile con l’assegno di natalità che prevede una somma di 2.500 euro per ogni bambino nato o adottato nel nuovo comune di residenza fino al compimento del terzo anno di età. Le domande vanno presentate in formato digitale sul sito della Regione Abruzzo entro il 15 ottobre 2023.

Lettura consigliata

Comprare casa al mare anche a meno di 40mila euro in Sicilia, in questa meravigliosa città costiera