Desideri una vacanza in crociera per rilassarti? Ecco quanto costa andare in crociera in questo periodo. Un vero affare se scegli un itinerario last minute anche per 7 giorni!

Il periodo ideale per concedersi una crociera da sogno è appena iniziato: settembre e ottobre sono mesi magici. Le temperature sono ancora piacevoli, le folle estive sono sparite, ma la bellezza delle è sempre la stessa.

È per questo che sempre più persone scelgono di fare le vacanze ad ottobre. Tanti vantaggi da sfruttare e prezzi incredibili se scegli le località giuste. Se vuoi provare l’esperienza di una crociera last minute, ecco 3 itinerari low cost tra cui scegliere.

Crociera last minute, 3 notti o 7 notti a prezzi incredibili

Tra le mete più gettonate tra gli itinerari più economici di questo periodo c’è il Mediterraneo Occidentale. Parti da città come Barcellona, ​​Genova o Marsiglia e goditi una serie di tappe indimenticabili. Visita le affascinanti città costiere della Spagna, della Francia e dell’Italia, assapora deliziosi piatti regionali e immergiti nella cultura europea. Itinerari come questi offrono un’opportunità perfetta per scoprire i tesori nascosti delle città costiere senza preoccuparti troppo del budget. Il prezzo, 450 € per 3 giorni nel Mediterraneo per 2 persone in cabina vista mare. Oppure 7 notti verso la Grecia sempre in cabina vista mare a 100 € a notte per persona.

Se invece sogni posti paradisiaci con sabbia bianca e acque cristalline, la meta giusta sono i Caraibi orientali. Parti da Miami o San Juan e immergiti nelle meraviglie dell’arcipelago caraibico. Visita isole come Saint Martin, Saint Thomas e Porto Rico, dove fare snorkeling tra i coralli più belli del Mondo. Le crociere nei Caraibi orientali sono spesso convenienti in questa stagione. Considera però che prima devi raggiungere i porti di partenza! Una crociera del genere può costarti 800 € a persona per 7 giorni, un affare rispetto al resto dell’anno.

Non solo posti caldi e tropicali, spingiti verso il Nord Europa

Se sei alla ricerca di un’esperienza più intima e avventurosa, un viaggio ai fiordi norvegesi è la scelta perfetta. Questa destinazione ti porterà alla scoperta di paesaggi mozzafiato, con le maestose montagne, le cascate spettacolari e i fiordi profondi. Parti da città come Oslo o Bergen e immergiti nella natura incontaminata della Norvegia. Questo periodo è perfetto per un itinerario del genere, sia per le temperature che per i costi. Una crociera in Nord Europa per 2 persone pensione completa costa in totale 1.500 €.

In conclusione, settembre e ottobre sono i mesi perfetti per concedersi una crociera last minute. Non hai una un itinerario o una meta in mente? Ancora meglio, cerca sui siti internet di Costa Crociere o MSC e scegli tra i vari itinerari low cost disponibili. In questo momento ci sono un sacco di offerte interessanti e ideali se vuoi risparmiare.