In Alto Adige con Brad Pitt: quanto costa un trattamento termale nella perla italiana del benessere

L’arrivo di Brad Pitt all’aeroporto di Bolzano con il suo jet privato non è passato inosservato. A dare la notizia è stato il sito in lingua tedesca Stol.it. Le ragioni della visita non sono state rese note, ma si fanno diverse ipotesi.

La star italo-americana non nasconde il suo amore per l’Italia. Le visite sono sempre più frequenti e i motivi i più disparati. Lunedì pomeriggio è atterrato a Bolzano e poi si è trasferito a Merano. Cosa ci fa in Alto Adige?

Le Terme di Merano

Che l’attore abbia scelto Merano non deve stupire. Chi pensa sia una città di provincia non la conosce abbastanza. Merano è elegante e raffinata, ma soprattutto modernissima. Ospita strutture termali avveniristiche e hotel di design in grado di soddisfare le esigenze di clienti molto facoltosi. Le Terme di Merano sono un vero gioiello dell’architettura, progettate da Matteo Thun. Un cubo trasparente immerso in un contesto naturale straordinario. La SPA delle Terme propone trattamenti esclusivi con prodotti naturali, come il bagno nel latticello o il peeling al luppolo, ma anche trattamenti medicali con acqua termale. Che sia questo il vero scopo della visita?

In Alto Adige con Brad Pitt

L’attore ha sempre avuto una grande attenzione per la forma fisica e mantiene un aspetto invidiabile nonostante il passare degli anni. L’altra ipotesi sulle ragioni del suo soggiorno a Merano è che sia lì per Ötzi, l’uomo dei ghiacci. La mummia, ospite del Museo Archeologico dell’Alto Adige di Bolzano, è al centro di un ritrovamento affascinante e dai contorni ancora sfumati. Pare che Brad Pitt ne sia rimasto ammaliato, tanto da farselo tatuare sull’avanbraccio sinistro, e voglia farne il soggetto di un film.

Questo spiegherebbe la necessità di un sopralluogo nella zona del ritrovamento. Chi era Ötzi? La mummia, oggetto di continue indagini, è stata ritrovata tra i ghiacci del Similaun. Era un uomo di 45 anni con antenati sardi, morto per una freccia conficcata nella spalla sinistra. La vera particolarità è che aveva il corpo coperto di tatuaggi. Se ne contano 61, costituiti da linee e croci, di cui si ignora il significato simbolico.

Quanto costa un trattamento termale?

In Alto Adige con Brad Pitt: quanto costa un soggiorno a Merano? L’idea di farsi coccolare con un trattamento termale è molto allettante. I prezzi dipendono dai trattamenti richiesti. Il solo accesso alle piscine costa 25 euro per l’intera giornata, per la combinazione piscina e sauna il prezzo sale a 37 euro. Ci sono poi i vari trattamenti per il viso o per il corpo.

Si può scegliere ad esempio tra un trattamento di radiofrequenza viso che rimodella e rassoda, a 69 euro, e un bagno altoatesino al fieno di montagna che costa 39 euro. Oppure lasciarsi massaggiare la schiena con miele altoatesino al prezzo di 72 euro o ancora con olio aromatico al costo di 74 euro. Ci sono riduzioni per le famiglie e pacchetti che includono più trattamenti a prezzi scontati. Per soggiornare a Merano, poi, si può scegliere tra le numerose strutture ricettive spendendo mediamente tra 60 e 70 euro a notte a fine settembre.

