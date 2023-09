Nel giorno della FED i listini americani tornano a ripresentarsi al cospetto delle resistenze dinamiche che scendono dai massimi del mese di agosto. Sono livelli che hanno mostrato una certa rilevanza nelle ultime settimane. Wall Street ora esplode al rialzo o crolla, non vediamo vie di mezzo. Sono questi prezzi e oscillatori che in situazioni similari hanno fatto esplodere i prezzi in un senso o nell’altro. Ora dove saranno diretti?

Il quadro grafico è sempre lo stesso

Il trend settimanale, mensile, trimestrale è rialzista. Il time frame giornaliero invece negli ultimi giorni ha assunto swing ribassista. Ieri si è usciti al ribasso dalla fase laterale delle ultime 4 settimane. Attenzione però, si è riformata una divergenza positiva. Le medie a 200/400 e 600 settate sui vari time frame e le loro velocità continuano a puntare al rialzo. Guai se questa forza non verrà spinta al rialzo, perchè ripiegherebbe velocemente e con un sell off verso minimi inferiori del 7/10% dai livelli attuali. Come regolarsi? Con uno studio attento dei prezzi e dei minimi e massimi che sono stati formati nelle ultime 3 settimane. Questi daranno indicazioni importanti se superati al rialzo o al ribasso.

Wall Street ora esplode al rialzo o crolla: I livelli da monitorare con attenzione e che saranno spartiacque

La seduta di contrattazione del giorno 19 settembre dopo una iniziale fase negativa ha visto i prezzi reagire al rialzo e portarsi ai seguenti livelli negli ultimi minuti:

Dow Jones

34.517,33

Nasdaq C.

13.678,19

S&P500

4.433,95.

Cosa farebbe partire un sell off? Chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.441

Nasdaq C.

13.626

S&P500

4.414.

Vedremo cosa accadrà e cosa dirà Powell questa sera. I tassi saranno o meno al ralzo nei prossimi mesi? Noi riteniamo che difficilmente i tassi verranno alzati e che nel contesto attuale l’inflazione continuerà a riportarsi poco alla volta verso il 2% voluto dalla Banca centrale.

