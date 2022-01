Non ci pensiamo mai eppure potrebbero bastare 3 semplici ingredienti 100% naturali per una lavatrice come nuova

La usiamo tutti i giorni, anche più di una volta. Soprattutto se in casa ci sono degli sportivi. La lavatrice è uno di quegli elettrodomestici indispensabili. Se si rompe è un vero e proprio dramma. Cosa che accade troppo spesso nelle feste. Tanti italiani stanno anche scoprendo il piacere di abbinarle la lavasciuga. Capi stirati e pronti, senza più usare quel ferro da stiro che sembrava una tortura. La consideriamo un’invenzione abbastanza moderna, ma pochi sanno che la lavatrice ha origini antiche. Sembra infatti che i primi prototipi risalgano al 1.600. Siamo nell’epoca di Leonardo e del Rinascimento. Studiosi e artisti hanno voglia di inventare e sperimentare.

E la prima antenata della lavatrice inizia a comparire in Olanda. Ma, tornando a noi, non ci pensiamo mai eppure potrebbero bastare 3 semplici ingredienti 100% naturali per rendere una lavatrice come nuova. Manutenere correttamente questo alleato della casa è indispensabile e questo suggerimento è per i nostri Lettori.

3 semplici ingredienti per un elettrodomestico in salute

Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante, offrendo sul mercato lavatrici di ogni tipo, marca, prezzo e qualità. Per ogni esigenza e budget familiare, ma non dobbiamo per questo dimenticarci una cosa fondamentale: di prenderci cura del cestello e degli scarichi.

Si tratta di una condizione ideale per avere questa macchina sempre funzionante e igienizzata. Senza contare che un intervento tecnico, nonostante l’onestà del riparatore, potrebbe costare come un prodotto nuovo. Soprattutto se negli anni non abbiamo eseguito una manutenzione ordinaria e frequente.

Non ci pensiamo mai eppure potrebbero bastare 3 semplici ingredienti 100% naturali per rendere una lavatrice come nuova

Vediamo quindi un semplice rimedio, con prodotti naturali presenti nella nostra dispensa per pulire cestello, filtro e vaschetta del detersivo. Qui, non dimentichiamo che possono nascondersi milioni di germi e batteri, invitando i depositi di sporco incrostato ad accumularsi. Con un risultato evidentissimo appena apriamo la lavatrice: un bucato maleodorante, triste e pure male igienizzato.

Prodotti buoni in commercio ce ne sono tanti e per tutte le tasche, ma preferiamo suggerire ai nostri Lettori un rimedio naturale:

1,5 litri di aceto bianco;

1 cucchiaio di bicarbonato;

una decina di gocce di olio essenziale alla lavanda.

Versiamo direttamente nel cestello l’aceto bianco diluito con mezzo bicchiere di acqua.

Aggiungiamo 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio, e una decina di gocce di essenza alla lavanda.

Facciamo partire un ciclo completo di lavaggio rigorosamente superiore a 60°.

Questi 3 semplicissimi ingredienti ci aiuteranno a pulire per bene la lavatrice in modo naturale, senza lasciare cattivi odori sul bucato. Eviteremo anche i depositi di calcare e sporcizia e con un’azione semplice, ma importantissima:

preserveremo nel tempo la meccanica della nostra lavatrice;

eviteremo inutili spese di riparazione.

E per pulire anche il microonde, ecco il nostro articolo di approfondimento.

Approfondimento

Microonde come nuovo pulendolo con questo sistema economico e naturale