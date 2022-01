Chi desidera un pasto sfizioso sognerà di certo una succosa bistecca o un piatto di lasagne al forno. A volte, però, ci dimentichiamo dell’importanza di un buon contorno per dare quel sapore in più che mancava al piatto.

La verdura potrebbe diventare in questi casi il giusto compromesso per cucinare un piatto gustoso e salutare. La possiamo sfruttare anche per preparare questo piatto invernale rapido e sfizioso senza forno o padella con un prelibato ortaggio.

Nella ricetta di oggi vedremo come utilizzare una verdura sottovalutata per realizzare un contorno benefico velocissimo e saporito. Con pochi ingredienti che avremo certamente già in dispensa daremo vita a una ricetta superlativa. Ecco come realizzarla.

Ingredienti

La proposta odierna consiste nel cucinare dei deliziosi cavolini di Bruxelles con scalogno e limone.

Per 4 persone avremo bisogno di:

450 gr di cavolini di Bruxelles;

3 scalogni;

1100 ml circa di brodo vegetale di pollo;

1 limone;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe q.b.

È questo il contorno in padella prelibato con una verdura di stagione ricchissima di antiossidanti e vitamina C

Tagliamo gli scalogni in fettine sottili. Ungiamo una padella capiente con un filo di olio di oliva e la scaldiamo. Quindi, versiamo lo scalogno a fette e lo saltiamo per 5-6 minuti per ammorbidirlo. A fine cottura lo insaporiamo con un pizzico di sale e lo sistemiamo in una bacinella.

Ora ci occupiamo dei cavolini di Bruxelles. Li laviamo e li affettiamo in quattro parti. Scaldiamo un altro po’ di olio in padella e vi saltiamo i cavolini per pochi minuti. Quando iniziano a diventare scuri, versiamo il brodo vegetale e lasciamo sul fuoco per altri 5 minuti.

Per finire, aggiungiamo nella stessa padella lo scalogno a fette, un cucchiaio di succo di limone e un pizzico di scorza grattugiata. Insaporiamo con una spruzzata di pepe e possiamo finalmente servire il piatto. È questo il contorno in padella prelibato con una verdura di stagione ricchissima di antiossidanti e vitamina C.

I benefici per l’organismo

I cavolini di Bruxelles sono un alimento dalle straordinarie proprietà nutritive.

Gli antiossidanti di cui sono ricchi porterebbero numerosi benefici a tutto l’organismo. Tra i tanti sarebbero utili per proteggere la vista, difendere la pelle e per la corretta coagulazione del sangue. I minerali contenuti favorirebbero poi le difese antiossidanti e la salute del cuore.

Ricordiamo che i cavolini di Bruxelles sono sconsigliati a chi ha problemi alla tiroide e per chi assume diuretici o anticoagulanti. Per ogni dubbio in merito consigliamo di rivolgersi al proprio medico.