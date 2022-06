Considerato l’andamento delle temperature, che puntano sempre più in alto, è fondamentale avere a disposizione alcuni capi basici, determinanti per questa stagione.

Un esempio è l’iconica canotta bianca in cotone, che, a dispetto di quanto si possa pensare, può aiutarci a costruire outfit molto alla moda.

È economica, ne esistono diversi modelli, realizzati con differenti materiali, che spaziano appunto dal cotone alla seta, mentre le sfumature vanno dal bianco al crema.

Bisogna solo saper scegliere e capire cosa meglio si addice all’ufficio piuttosto che ad un’uscita tra amici.

Altro must del guardaroba estivo sono poi i mitici pantaloni di lino: freschi, leggeri e più o meno colorati, a seconda dei gusti.

Per loro stessa natura, questi pantaloni nascondono le gambe grosse e slanciano la figura, soprattutto se indossati con un paio di zeppe in corda.

Come molti altri indumenti, si rivelano altrettanto versatili e non sono quindi adatti solo alla spiaggia o alle occasioni informali, come di solito si pensa.

Non resta dunque che scoprire alcuni abbinamenti semplici ma chic, attraverso cui rivitalizzare e reinterpretare questo capo in maniera raffinata e casual al tempo stesso.

Cominciamo da un look cittadino, ma brioso, che ci invita ad abbinare i pantaloni bianchi di lino con un top a quadretti, bianco e blu.

Del resto, la stampa marinaresca è un must dell’estate: scegliamo il top con una chiusura a fiocco sul retro del collo e non avremo rivali.

Ai piedi, basta anche solo un paio di sneakers, ovviamente di colore blu per coordinarle al pezzo sopra.

In alternativa, puntiamo su pantaloni in lino panna, a righe beige, e indossiamoli con una t-shirt bianca, a scollo ampio e tondo.

Dei sandali intrecciati, effetto coccodrillo, con fibbia e in un colore scuro, nero o bordeaux, faranno il resto.

Questi pantaloni nascondono le gambe grosse e slanciano la figura, attirando l’attenzione sia in città che ad un matrimonio

Ma i pantaloni di lino sono anche l’alternativa perfetta ai soliti abiti lunghi e costosi, quando siamo invitate ad un matrimonio.

Ad esempio, scegliamo il modello amaranto, a vita alta e abbiniamolo ad un top nero, in seta e ad una borsa clutch scura con catena dorata.

Altrimenti, scommettiamo sul modello a stampa floreale, da abbinare ad un body bianco, in cotone e ad una borsetta secchiello simil vimini.

Lettura consigliata

