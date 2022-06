Gli ultimi 3 mesi sono stati, per il titolo D’Amico Int. Shipping, a dir poco eccezionali. Il titolo, infatti, in questo ristretto arco temporale ha realizzato una performance di circa il 150%. Per capire l’eccezionalità della performance basti pensare che in tutta la sua storia borsistica un rialzo così non si era mai visto sul titolo.

È per questo motivo che sul time frame settimanale sono saltati tutti i riferimenti e per analizzare il titolo andremo a utilizzare il grafico giornaliero. Come si vede dall’andamento delle quotazioni rispetto ai massimi c’è stato un ritracciamento di circa il 20%. Tuttavia, dopo il tanto atteso storno, le quotazioni di D’Amico Int. Shipping potrebbero presto ripartire al rialzo. Una buona indicazione in tal senso si potrebbe avere con una chiusura giornaliera superiore a 0,1924 euro. In questo caso si potrebbero creare le condizioni per il raggiungimento del successivo obiettivo in area 0,2078 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,2232 euro.

Al ribasso, invece, il livello da monitorare passa per area 0,1784 euro. Una chiusura settimanale sotto questo livello, infatti, potrebbe portare a un’accelerazione ribassista con obiettivo più probabile in area 0,1473 euro. Questo livello corrisponde alla base di prezzo dalla quale è partito il rialzo e la sua violazione al ribasso potrebbe comportare una forte accelerazione ribassista. Monitorare, quindi, con attenzione questo livello.

La valutazione del titolo D’Amico

Secondo quando riportato sulla stampa specializzata, gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso medio accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa il 3%. Se, invece, ad altri parametri, la sottovalutazione potrebbe essere ancora maggiore. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di circa il 70%.

Un altro indicatore che esprime una forte valutazione del titolo è il Price to Book ratio. In questo caso, infatti, le azioni del titolo sono sottovalutate di circa il 30%.

Ci sono, però, alcuni aspetti che non vanno trascurati. Durante l’ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo. Gli analisti, infatti, hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita. Inoltre, la società ha una situazione finanziaria delicata con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Infine, secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell’Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.

Il titolo D’Amico Int. Shipping (MIL:DIS) ha chiuso la seduta del 21 giugno a 0,1859 euro, in rialzo del 2,77% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Approfondimento

