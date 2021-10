Certe giornate sembrano infinite e i tanti impegni possono farci dimenticare di comprare qualcosa, tipo il pane. È bene tenere nella dispensa crackers, grissini, fette biscottate o pancarrè, pronti per ogni evenienza. Una dimenticanza oppure un temporale, che ci fa preferire di restare a casa e rimandare la spesa ed eccoli lì, possiamo rimediare. In alcuni casi questi cibi possono prestarsi a un altro ruolo rispetto a quello di accompagnare i piatti. Ad esempio, il pancarrè può diventare elemento utile per la realizzazione di qualche ricetta.

Ecco 3 ricette salvacena per dei piatti squisiti da preparare con il versatile pancarrè.

Sandwiches rotondi

una scamorza affumicata;

16 fette di pancarrè;

burro;

4 würstel ;

2 uova;

latte;

farina;

pangrattato;

un cespo di lattuga;

olio d’oliva;

sale

Togliere dalla scamorza la crosticina scura e tagliarla in 8 fette. Posizionarle una per una sulle 8 fette di pancarrè imburrate, disporre delle rondelle di würstel e coprire con le altre 8 rimaste. Con un bicchiere ricavare dal pane dei sandwiches tondi da schiacciare ai bordi. Immergerli nel latte e poi passarli nella farina, nelle uova sbattute con un pizzico di sale e infine nel pangrattato. Friggere in olio caldo e servire su un letto di lattuga.

Spiedini di pan carrè

200 g di provola affumicata;

8 fette di pancarrè;

un peperone rosso e uno giallo;

2 cipolle rosse;

burro

Mondare e tagliare i peperoni a pezzi abbastanza uguali. Tagliare pure la cipolla, i pezzi devono essere un po’ grandi, e fare scottare in acqua bollente insieme ai peperoni per 8 minuti. Tagliare a cubetti il formaggio e tostare il pancarrè. Dopo tagliare ogni fetta in quattro parti. Prendere uno spiedo e alternare un pezzetto di pancarrè al peperone giallo o rosso, cipolla, scamorza e così via, fino ad esaurimento degli ingredienti. Far fondere un po’ di burro e spennellarlo sullo spiedo. Cuocere sotto al grill per 20 minuti.

Dolce a strati

12 fette di pancarrè;

6 cucchiai di Maraschino;

200 g di cioccolato fondente;

50 g di mandorle tostate;

un vasetto di crema di marroni;

qualche ciliegina candita.

Su un vassoio rettangolare posizionare 4 fette di pancarrè senza crosta. Bagnare con 2 cucchiai di liquore. Sciogliere a bagnomaria il cioccolato e unirvi le mandorle tostate e tritate. Versare il tutto sulle fette di pancarrè e ricoprirle con altre 4. Bagnare anch’esse col Maraschino. Spalmarvi sopra metà vasetto di crema di marroni e ricoprire con le restanti fette di pancarrè. Bagnarle col liquore e coprire con la restante crema. Il dolce si può decorare con ciliegie candite.

