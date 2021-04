Piante e fiori con il loro aspetto, colori e profumi, regalano non solo all’ambiente ma anche all’uomo tanti effetti positivi. Toccare piante, terra e fiori, fa stare bene, fa bene all’umore, calma l’ansia e rende felici.

Insomma un vero toccasana.

Curare il proprio balcone, terrazzo e tutte le piante presenti in casa è davvero terapeutico, stimola la fantasia e ci fa percepire il bello della natura.

Avere sempre la possibilità di osservare, stando a casa, piante rigogliose, tappeti di fiori dai colori sgargianti e intensi è una bella soddisfazione.

Impossibile non avere la pianta amante del sole di straordinaria bellezza che rende meravigliosi giardini, balconi e terrazzi

Il carpobrotus comunemente chiamato fico degli Ottentotti è una pianta succulenta dal portamento ricadente o rampicante che ricopre il terreno e crea dei tappeti floreali davvero fantastici.

È una pianta che regala grandi soddisfazioni grazie ai i suoi fiori decorativi, vistosi e dai colori vivaci.

È una pianta grassa perenne con il fusto carnoso e foglie più o meno lunghe, di forma triangolare e di colore verde scuro.

Ha fioriture molto abbondanti di colore viola, rosso, giallo e bianco con una forma molto a simile alle margherite. I fiori compaiano in primavera e sono presenti per tutta l’estate.

Esiste la tipologia rampicante e la tipologia ricadente che durante il periodo delle fioriture creano meravigliosi e spettacolari distese colorate.

Essendo una pianta molto robusta si coltiva senza particolari problemi anche a casa.

Si può piantare direttamente in giardino o all’interno di vasi. Si può acquistare direttamente dal vivaio oppure ottenere per talea attraverso un rametto che verrà poi messo a dimora per la moltiplicazione.

Il carpobrotus ha bisogno di molto sole, frequenti ma leggere annaffiature durante il periodo di forte caldo, scarse durante la stagione fredda.

Il terriccio deve essere quasi sempre asciutto, si può aggiungere in estate un po’ di concime biologico, aumentando in questo caso leggermente la quantità di acqua.

Inoltre questa pianta ha forti proprietà antinfiammatorie ed antibatteriche per questo viene chiamata la Strega. Il succo delle sue foglie viene utilizzato come lenitivo per alleviare il dolore, prurito, infiammazioni provocate da punture d’insetti, ottimo conto bruciature eczemi e tagli.

Molto generosa nelle sue fioriture, decorativa e coreografica, ecco perchè è impossibile non avere la pianta amante del sole di straordinaria bellezza che rende meravigliosi giardini, balconi e terrazzi