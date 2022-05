Il 2 giugno è una festività importantissima per moltissime persone. Durante questa giornata, infatti, si celebra la Festa della Repubblica e, data la storia, sappiamo bene che è una data da tenere a mente. L’aspetto che sicuramente fa piacere a diversi di noi è che si tratta anche di un giorno in cui si è liberi da ogni impegno. Dato il peso di questa festività, infatti, sono molti coloro che non devono lavorare e che rimanderanno i diversi impegni al giorno successivo. Per non sprecare l’occasione di fare una bella gita fuori porta, quindi, potremmo prendere qualche spunto per visitare dei meravigliosi posti.

Le diverse sagre offerte dalle meravigliose città italiane che ci faranno innamorare e divertire come mai prima d’ora

In particolar modo, invece di limitarci semplicemente a visitare un posto, potremmo decidere di partecipare a qualche evento divertente e interessante. E, tra questi, ce ne sono diversi a cui potremmo accedere e che sicuramente ci faranno divertire come non mai. Per esempio, potremmo decidere di andare a Longiano, in provincia di Forlì-Cesena, dove si tiene la meravigliosa sagra della ciliegia. In questo caso, dal mattino, potremo seguire la Camminata della ciliegia, percorso di circa 2 ore che ci condurrà nei luoghi più nascosti e interessanti della città. Successivamente, potremo ammirare le mostre offerte dal luogo e le premiazioni del Palio della ciliegia, evento originale e tipico del luogo. Senza parlare poi dei mercatini nella piazza principale dedicati al tema, che cattureranno sicuramente la nostra attenzione.

Impossibile annoiarsi il 2 giugno con queste fantastiche idee per una fuga dalla realtà a un passo da Roma

Spostiamoci poi in Umbria e andiamo a Perugia, dove potremo deliziarci con il Gluten Free Fest. Questo evento, ormai conosciuto nel capoluogo, attira davvero tantissime persone ed è alla portata di tutti. Già in atto, potremo goderne anche il 2 giugno. L’iniziativa, davvero interessante e soprattutto accessibile anche a coloro che non possono mangiare glutine, si basa sui prodotti tipici. Verranno, quindi, messi a disposizione alcuni prodotti umbri, ovviamente privi di glutine, che i celiaci potranno assaporare senza preoccupazione.

Potremo deliziarci qui con il polo didattico, dove si susseguiranno lezioni di cucina, workshops e degustazioni varie. Diverse le persone che interverranno, soprattutto durante i seminari, per raccontare dei prodotti tipici del luogo privi di glutine e della loro lavorazione e storia. Una giornata davvero interessante e originale da non perdersi. Dunque, possiamo essere certi che sarà impossibile annoiarsi il 2 giugno con queste fantastiche iniziative.

