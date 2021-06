Il 2 giugno, in Italia, è festa nazionale. E un aspetto meraviglioso del nostro Paese è che ogni scusa è buona per partire. Infatti, con la diminuzione delle restrizioni in atto, abbiamo la possibilità di farci qualche giro e riscoprire le bellezze dell’Italia. E se non abbiamo nulla di programmato, nessuna paura. Avremo comunque la possibilità di andare in posti meravigliosi. Infatti, ecco delle idee azzeccatissime last minute per trascorrere una gita fuori porta a costo basso per il ponte del 2 giugno.

Todi

Todi è un piccolo borgo medievale in Umbria, caratterizzato da una bellezza davvero ineguagliabile. Questa cittadina è famosa per essere una delle più vivibili del mondo ed è circondata da cerchie di mura che sono pronte ad aprirsi a noi per farci scoprire un luogo meraviglioso. Qui avremo la possibilità di ammirare gli edifici che si affacciano su Piazza del Popolo, di visitare il Museo Etrusco Romano e il Palazzo dei Priori e di assaporare la magnificenza del Duomo. Come perdersi, poi, il Tempio della Consolazione, disegnato da Bramante. Questo edificio ha una cupola davvero ineguagliabile per bellezza e all’interno un’immagine della Madonna che, secondo la leggenda, è miracolosa.

Novara

Parliamo della città, seconda per grandezza nella regione piemontese, che ci accoglierà per una gita improvvisata del 2 giugno. Si tratta di Novara, situata tra Milano e Torino, che offre delle bellezze entusiasmanti. Ciò che caratterizza questa città è un insieme di cupole davvero mozzafiato, che si staglia tra gli edifici. Qui avremo l’opportunità di visitare il Duomo, il Battistero e la Cupola dell’Antonelli, tre monumenti davvero unici che non potranno di certo lasciarci indifferenti. E, se dovesse rimanere tempo, consigliamo anche di visitare la Chiesa di Ognissanti e il Palazzo Tornielli Bellini.

Melfi

Vicino Potenza, troviamo un borgo ricco di architettura, natura e arte. Stiamo parlando proprio di Melfi, una città piena di bellezza da scoprire. Questo borgo, tra sogno e realtà, offre delle attrazioni davvero uniche. Possiamo iniziare indicando, per esempio, il Museo Archeologico Nazionale del Melfese, per poi continuare con il Sarcofago di Rapolla, il Castello di Lagopesole o la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Inoltre, le bellezze naturali di certo non mancano. Infatti, il terreno di origine vulcanica permette alla vegetazione di crescere rigogliosa, circondando Melfi con un paesaggio mozzafiato.

Perciò, abbiamo appena elencato delle idee azzeccatissime last minute per trascorrere una gita fuori porta a costo basso per il ponte del 2 giugno. In questo modo, potremo trascorrere un paio di giorni in totale relax con la nostra famiglia, il nostro partner o il nostro gruppo di amici. Ci basterà prenotare velocemente il treno o prendere la macchina e chiamare qualche struttura in zona per trascorrere la notte se il lavoro ce lo permetterà. Così potremo goderci il ponte a pieno!