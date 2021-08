Durante il periodo estivo è difficile resistere alla tentazione di un tuffo rigenerante. L’acqua cristallina del mare è certamente l’ideale per rinfrescarsi dal caldo di stagione. Chi non ha modo di raggiungere le spiagge può comunque optare per fiumi e laghi. Magari in una tranquilla località di montagna. Un’alternativa sempre valida è la piscina, che consente anche di allenarsi in tutti i mesi dell’anno restando in città. Per gustare al meglio il piacere di entrare in acqua non basta però saper nuotare. Bisogna prestare la massima attenzione ad alcuni importanti comportamenti. I gravissimi rischi per la salute di chi fa il bagno senza prendere questi semplici accorgimenti sono sempre in agguato.

Una bufala molto diffusa

Nei mesi scorsi, il Ministero della Salute ha dovuto smentire una notizia tanto infondata quanto allarmante. Secondo alcune voci, infatti, i frequentatori delle piscine potevano contrarre il Covid 19 durante un bagno. Secondo gli esperti del Ministero, non esistono prove e frequentare le piscine non costituisce alcun rischio. A patto di seguire le consuete norme anti-assembramento.

Il pericolo sembra invece arrivare da alcune pessime abitudini purtroppo ancora troppo diffuse. Nelle piscine pubbliche, infatti, sono presenti significative quantità di nitrogeno. Un elemento chimico contenuto nell’urina che si unisce al cloro e forma un derivato dell’ammoniaca. Questo è causa di arrossamento degli occhi, naso pieno e colpi di tosse. Ma il Ministero della Salute mette in guardia rispetto a conseguenze ben più serie. Come difficoltà respiratorie anche di severa entità, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili.

Gravissimi rischi per la salute di chi fa il bagno senza prendere questi semplici accorgimenti

La miglior prevenzione sarebbe certamente un comportamento più educato e rispettoso da parte dei bagnanti. Secondo l’Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano, esistono però alcuni accorgimenti per ridurre i rischi legati al nitrogeno.

In linea generale, è bene evitare le piscine quando si rischiano maggiormente le infezioni. Ossia in caso di ferite o eruzioni cutanee. Anche una doccia accurata dopo il bagno consente di ridurre l’impatto di eventuali sostanze dannose. Non dimentichiamo nemmeno l’importanza di usare le apposite scarpette per camminare a bordo piscina e di disinfettare spesso mani e piedi. A tutela degli altri utenti è buona norma fare una sosta in bagno ed una doccia prima di accedere all’acqua. Insomma, il nuoto è un’attività salutare ma non bisogna mai dimenticare le norme igieniche che sono alla base del benessere. Pochi sanno che grazie ad alcuni stratagemmi come questo potremo addirittura vivere fino a 150 anni.