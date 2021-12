Ritrovarsi in famiglia è un piacere che durante le feste di Natale può diventare impegnativo se si hanno dei bambini piccoli da gestire. Le loro esigenze spesso prevalgono sulle altre attività della giornata e non sempre si riesce ad accontentarli. Anche durante il pranzo di Natale o una visita prolungata ad un parente si rischia di farli annoiare e di scontentarli. Pochi lo sanno, ma è facile intrattenere i bambini con questi giochi e attività durante le feste di Natale.

Un aiuto semplice ma efficace

Intrattenere i più piccoli significa dare a loro la possibilità di esprimersi e di ricreare il loro mondo. Non è sempre facile ottenere ciò, ma è possibile. Quindi è bene portare con sé degli oggetti che gli appartengono come bambole, macchinine e quaderni su cui colorare. I bambini saranno confortati nel ritrovare i loro giochi e ci dimostreranno di essere indipendenti per qualche ora. In alcune occasioni sarebbe meglio approfittare dei bambini più grandi e assegnare loro la custodia dei più piccoli spiegando cosa gli piace fare e ascoltare.

I bambini più grandi si divertiranno a fare le balie o giocheranno a fare la mamma e i papà. Infine, se si è in casa propria sarebbe meglio predisporre un angolo o una stanza in cui poter giocare serenamente. Infatti sia i più piccoli che i più grandi avranno uno spazio tutto loro e potranno sbizzarrirsi in vari giochi creativi e di gruppo.

Sarà sufficiente fornire materiale facilmente riciclabile e non pericoloso come rotoli di carta igienica, colori a matita, fogli bianchi o fotocopie da riciclare. Anche stampini e album da disegno a tema possono rappresentare un momento di relax.

I bambini che sono già in grado di leggere e scrivere potranno rilassarsi facendo un gioco di società tutti insieme, come ad esempio una tombola per bambini. Ottimo intrattenimento poi è assemblare i puzzle dei loro personaggi preferiti e inventare delle storie a turno. Non dimentichiamoci del buon e vecchio telefono senza fili che regalerà risate e benevoli doppi sensi anche ai nostri piccini.

Mettiamo da parte per qualche ora le babysitter elettroniche e poco interattive. Televisioni, telefonini e videogiochi almeno a Natale possono essere escluse e creiamo un ambiente semplice ma curato. I bambini potranno trovare un luogo adatto a loro per divertirsi, giocare e ridere come fanno gli adulti nella sala accanto, basta saperlo predisporre bene.