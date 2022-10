Imperdibili queste 3 grandi fiere sul cibo da visitare durante l’autunno

Durante l’autunno e l’inverno viaggiamo meno, per motivi abbastanza ovvi. La ripresa del lavoro, la difficoltà a ritagliarsi dei giorni di ferie e il freddo, infatti, potrebbero farci rinunciare all’idea di una nuova partenza.

Esiste, però, un modo molto semplice per visitare posti nuovi, senza partire davvero per le vacanze. Uno dei modi migliori per scoprire un nuovo luogo e fare nuove esperienze, infatti, è visitare le fiere.

Gli amanti delle fiere sanno bene quanto sia magica l’atmosfera che si crea durante questi ritrovi. Le persone si riuniscono con un unico scopo, quello di divertirsi, scoprendo qualcosa in più sul tema protagonista della manifestazione.

E quale miglior tema se non il cibo? Mangiare, infatti, è una passione che accomuna praticamente tutti, un modo per viaggiare rimanendo fermi nel tempo.

Quante volte, assaporando un nuovo piatto, abbiamo avvertito sensazioni nuove mai provate prima? È per tutta questa serie di motivi che oggi viaggeremo attraversando 3 magnifiche fiere della nostra bella Italia.

Andremo alla scoperta di fiere dedicate al cioccolato, alla polenta e all’amatissimo tartufo bianco.

Imperdibili queste 3 grandi fiere sul cibo in Piemonte, Veneto e Umbria

La prima tappa del nostro viaggio culinario tenterà il nostro palato con l’alimento più dolce per eccellenza. Stiamo parlando del cioccolato.

Grandi e piccini impazziscono per questa prelibatezza, che mette d’accordo tutti i palati. Per percorrere un vero e proprio itinerario gastronomico tra diversi tipi di cioccolato, dovremo visitare l’Eurochocolate.

Si tratta di una vera e propria fiera sul cioccolato, arrivata quest’anno alla sua 28esima edizione. Avrà luogo dal 14 al 23 ottobre al centro Umbriafiere di Bastia Umbra, in provincia di Perugia.

Il percorso si snoderà in oltre 14mila metri quadri, che ci faranno venire l’acquolina in bocca. Tutti gli amanti del cioccolato non potranno assolutamente mancare.

Fiera della polenta

Passiamo ad un piatto meno dolce, ma appetitoso allo stesso modo. Si tratta della polenta, protagonista della fiera di Vigasio dal 6 al 23 ottobre.

Arrivando in questo paese in provincia di Verona, assaporeremo la polenta in un clima di assoluta convivialità. Potremo scegliere tra oltre 100 piatti, il tutto affiancato a musica e intrattenimento per tutti i gusti.

Fiera del Tartufo

Spostiamoci ad Alba, in provincia di Cuneo, per visitare la straordinaria Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Avrà luogo dall’8 ottobre al 4 dicembre, e vanterà moltissime proposte per gli estimatori del famoso oro bianco. Ci sarà molto spazio anche per la cultura, e anche i bambini si divertiranno molto, grazie ad aree pensate appositamente per loro. Ecco perché sono davvero imperdibili queste 3 grandi fiere sul cibo, per fare un viaggio culinario ed emozionale senza paragoni.

