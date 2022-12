Imperdibile e fa impazzire! Tutte come Belen e a rate? È davvero così? Da non credere!

Il piumino della Collezione dei fratelli Rodriguez è il capo cool che possiamo sfoggiare nelle passeggiate urban del periodo natalizio. Possiamo pagarlo a rate e scopriamo perché è un acquisto irrinunciabile. Inoltre vediamo anche dove trovare l’imitazione a soli 50 euro.

Non è una realtà quotata in Borsa con risultati eccellenti come il rialzo potenziale di alcune azioni, ma merita la giusta considerazione. Nasce dalla collaborazione con una Company a capo di numerosi brand di successo ed è la collezione che porta il marchio a firma Rodriguez. Lo scoviamo tra i post della showgirl Belen che tra una sponsorizzazione e l’altra, ivi compresi dei frame con il figlioletto, posta i suoi outfit. Tra gli altri ci colpisce un capo che troviamo imperdibile e fa impazzire, si tratta del piumino Hinnominate disponibile in quattro tonalità di colore. Dal bianco burro al nero. Poi rosa nude al verde salvia. Collo alto, lunghezza sui fianchi e un tocco glam sui polsini: un nastrino con fiocchetto sottile a voler definire le maniche. Urban e casual è ottimo da indossare su pantaloni dritti e morbidi, modello largo.

Come procedere all’acquisto irrinunciabile

Per una donna urban che sceglie un outfit casual ma ricercato, questo piumino che ci presenta la bellissima Belen ci conquista al primo colpo d’occhio. Il costo potrebbe intimidirci, infatti online il prezzo sfiora i 300 euro ma il marchio consente la rateizzazione dell’acquisto, senza interessi. Quindi può anche essere un’ottima idea regalo per la propria Lei o per un’amica speciale che non potrà che rimanerne folgorata. Tra l’altro è disponibile da taglie molto slim XXS fino alla misura XL quindi può fare al caso delle magrissime ma anche delle corporature in peso forma.

Imperdibile e fa impazzire il piumino dei fratelli Belen, Cecilia e Jeremias

Lo stile di questo capo che vogliamo inserire nel nostro guardaroba e sfoggiare nelle giornate di shopping natalizio, nasce dalla tendenza delle celebrities americane. Idoli che prediligono capi comodi senza mai rinunciare al buon gusto e ad un effetto wow perfetto interprete di un look street couture.

La tendenza dell’autunno inverno 2023

Tra l’altro questo capo che all’origine nasce per le passeggiate nelle zone montuose, primeggia anche sulle passerelle per l’autunno/inverno 2023. Qui lo troviamo in colori forti e accesi, quasi a voler dare una sferzata di energia nelle giornate più grigie. Kenzo lo presenta in arancio, Pinko e Moncler in verde. Rosa confetto per Rains e giallo vivo per i brand K-Way e ADD. E se proprio abbiamo un badget limitato, occhio anche ad Oviesse: con 50 euro riusciamo ad imitare alla perfezione i marchi più cool delle passerelle.

Il colore innanzitutto per dare luce all’inverno

Colori vitaminici per dare carica quando il clima all’esterno non è proprio clemente. Il capo di Belen, quindi, in versioni simili lo troviamo anche in altri store online. Ovviamente variano i prezzi e le condizioni d’acquisto. Alcuni propongono un leggero sconto al primo capo che aggiungiamo al carrello, altri come la collezione Hinnominate dei Rodriguez, consentono la rateizzazione. Non ci resta che scegliere per avere anche noi il capo street couture di tendenza dei prossimi 3 mesi!