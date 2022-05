Secondo gli astri giugno spettacolare per Bilancia e Vergine, turbolenze importanti per Scorpione e Sagittario, amore e parecchi soldi per altri

Sta per finire maggio e guardiamo con interesse al prossimo mese. Gli astri predicono un giugno spettacolare per Bilancia e Vergine, beati loro. Invece, brutte notizie per Sagittario e Scorpione, con altri segni invece attesi da amore e colpi di fortuna. A giugno, l’Ariete migliorerà i rapporti personali e, anche dal punto di vista sentimentale, la relazione diventerà più salda e importante. Per il resto, qualche incertezza all’inizio, ma poi il mese migliora.

Il Toro concentrerà questo mese soprattutto sulla carriera. È arrivato il momento, per ognuno di noi, di fare il punto della situazione e di prendere decisioni importanti per dopo l’estate.

Per i Gemelli è arrivato il momento di preparare le valigie e partire

I Gemelli, a giugno, avranno voglia di novità. Basta accontentarsi della solita routine. È il momento di fare qualcosa che per noi è insolito, come pianificare un viaggio all’estero, magari a prezzi stracciati. Per il Cancro, in arrivo grossi problemi lavorativi che finiranno per ripercuotersi anche nei rapporti con il partner. Dovremo saper gestire la tensione, anche perché, in più, avremo anche problemi finanziari.

Sarà un mese dedicato all’amore per il Leone, attratto dalle persone misteriose. Se già abbiamo una relazione, è il momento di capire qualcosa in più. Se siamo single, attenzione ai troppi misteri che potrebbero nascondere brutte verità. Secondo gli astri giugno spettacolare per Bilancia ma anche per la Vergine. Finalmente, infatti, quest’ultima si lascerà alle spalle le tensioni che l’hanno provata, a casa, nelle ultime settimane. Quanto al lavoro, faremmo bene a puntare sulla tecnologia, che ci semplificherà gli affari.

È un mese d’oro per la Bilancia che finalmente troverà non solo l’amore, ma anche parecchi soldi. Gli affari, infatti, avranno una svolta. Anche un hobby potrebbe trasformarsi in qualcosa di redditizio. E non trascuriamo la sestina del Superenalotto.

Lo Scorpione, segno turbolento, è alla ricerca di tranquillità. Per questo, staremo di più in famiglia, oasi di serenità. Faremmo bene a prendere in considerazione gli oggetti di arredo, perché potremmo guadagnarci soldi. Anche per il Sagittario si annuncia un mese turbolento, costellato da parecchie liti, non sempre piacevoli. Dovremo fare training autogeno se vogliamo superare indenni i prossimi 30 giorni.

Il Capricorno sta spendendo soldi ed è piacevole farlo. Però dobbiamo darci un freno, perché la situazione ci sta scappando di mano e presto potremmo ricevere una telefonata dalla banca. Mese d’oro per l’Acquario, che riuscirà in ogni ambito. Fortuna, amore, lavoro, amicizia. Siamo circondati da un fascino insolito che ci aprirà molte porte. Approfittiamone.

I Pesci si dedicheranno al prossimo. Siamo attratti dal poter dare una mano agli altri, al punto dal volerci impegnare in una associazione che aiuta il prossimo. Tutto positivo, ma attenzione a non perdere di vista le nostre cose.

