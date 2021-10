Con l’arrivo dello smart working avere una connessione potente è fondamentale. Le famiglie hanno dovuto provvedere a migliorare la connessione anche per la scuola. Avere internet è diventato quasi un obbligo e i modem restano ore e ore accesi. Spesso anche di notte. Ma come funziona il nostro internet casalingo? Il WI FI è una tecnologia capace di trasmettere onde radio. Queste vengono emesse dal router, cioè quella scatolina che ognuno di noi ha a casa.

Alcuni studi sostengono che tali onde potrebbero essere pericolose per la nostra salute. È anche vero che l’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che non è stato provato che queste onde elettromagnetiche nuocciano al nostro corpo. Ma perché rischiare lasciando acceso il WI FI anche mentre dormiamo? Pochi la conoscono ma questa geniale opzione del nostro WI FI cambierà totalmente la nostra vita. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Proponiamo anche la lettura dell’articolo Purificarsi dal cellulare e dalle relazioni virtuali.

Non molti sanno che è possibile stabilire un orario di accensione del router. Questo significa poter stabilire a che ora si deve accendere e a che ora si spegnerà. Questa opzione è poco conosciuta da chi possiede il WI FI. Tuttavia ci lascia tranquilli circa la possibilità di un bombardamento di onde elettromagnetiche nelle ore di sonno.

Selezionare lo spegnimento automatico è facilissimo. Per prima cosa bisogna entrare nella gestione del router tramite il computer. Questo si può fare tramite un indirizzo IP. Solitamente è indicato sul router. Quando viene richiesto l’UserID e la password inseriremo la parola admin. Potremo modificare questi dati successivamente.

Una volta entrato bisogna selezionare gestione WI FI. Poi, si seleziona Schedule o Schedula. Ora clicchiamo su OFF e indichiamo i giorni e l’orario di programmazione. Chiaramente ognuno avrà degli orari in cui è sicuro di usare o non usare il router. Dopo averli selezionati basterà salvare il cambiamento.

Ogni qualvolta ci servirà cambiare delle opzioni basterà rientrare nel router. All’orario prestabilito, verifichiamo il corretto spegnimento o accensione del WI FI. Se non si dovesse riuscire ad entrare sul router, allora è consigliabile dare un’occhiata su internet. La modalità di accensione e spegnimento automatica dovrebbe essere simile per tutti i router. Tuttavia è possibile che alcuni abbiano funzionamenti differenti. Allora è conveniente ricercare nelle pagine dedicate della società con cui si ha il contratto.