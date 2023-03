Ilary Blasi e Bastian Muller andranno presto a vivere insieme?

La coppia formata dalla conduttrice Ilary Blasi, ex di Francesco Totti, e l’imprenditore Bastian Muller sembra sempre più consolidata. Due vite frenetiche in paesi lontani. È forse arrivato il momento di andare a vivere insieme?

Se prima era solo un segreto o un gossip, oggi la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller è certa. Quando la conduttrice si separò da Francesco Totti, il quale oggi ha un’altra relazione, sembrava che l’amore – quello vero – non potesse più esistere, ma invece sembra che entrambi abbiano ritrovato la propria felicità.

Bastian Muller chi è?

Il giovane uomo sembra essere un imprenditore tedesco: infatti la coppia parla in inglese quando si vede. Sul suo conto però si sa ben poco, non ci moltissime informazioni. Sembra però derivare da una famiglia molto benestante della Germania, i Müller-Pettenpohl.

Il settimanale Oggi era andato a Wächtersbach per indagare sulla vita di Bastian e l’azienda di famiglia, specializzata in perforazioni e scavi per pozzi, un tempo colosso del settore, oggi sarebbe una piccola attività a carattere familiare con fatturati bassi e qualche debito. L’imprenditore però sembra aver aperto una sua azienda, ha rilevato un vecchio hotel e ha lavorato dal 2007 al 2015 ha lavorato come butler a St. Moritz. Una figura quindi un po’ poliedrica su cui ancora non si sa bene tutto.

Ilary Blasi e Bastian Muller, il trasferimento

Affiatatissimi sui social i due non si nascondono più. Tra baci e abbracci, tutto il mondo sa della loro relazione e sembra che questo non importi. Sono felici, si amano e Bastian ha anche conosciuto i figli di Ilary e Totti.

La Blasi e Bastian però vivono in Paesi diversi e solitamente fanno un weekend da uno e un weekend dall’altro. Sono stati infatti recentemente visti a Milano nella via dello shopping mano nella mano e poi a cena dove c’era anche la Hunziker.

Lui vive a Francoforte e lei a Roma, ma spesso si incontrano a Milano per esigenze lavorative. Tutto sembra andare a gonfie vele e perché non vanno a vivere insieme?

Uno dei motivi principali per cui la Blasi non vuole spostarsi in Germania è perché i figli fanno la scuola a Roma e non vuole che questi lascino tutto. E quindi al momento i due continuano con una bellissima relazione a distanza, ma il futuro è sempre ricco di sorprese e magari un giorno Ilary Blasi e Bastian Muller andranno a vivere insieme.