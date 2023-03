Olio d’oliva servito al ristorante, quanto è sicuro? Attenzione a questo particolare!

Al ristorante alla fine dell’ordinazione ti chiedono se vuoi l’olio d’oliva o l’olio piccante. Ma sei sicuro che sia un prodotto di qualità? Ecco come capirlo da un piccolo ma importante particolare della bottiglia.

Moltissime persone amano andare spesso al ristorante o in pizzeria in modo da mangiare bene, essere serviti e non dover lavare i piatti e sistemare la cucina alla fine del pasto. Inoltre, ci sono posti ai quali ci si affeziona o per le conoscenze oppure per il cibo di qualità.

Quando si va in un posto che non si conosce c’è sempre qualche timore. Si mangerà bene? Gli ingredienti saranno di qualità? Il personale sarà cortese? Noi oggi vogliamo farvi riflettere soltanto su un particolare, ovvero l’olio d’oliva servito al ristorante. Avete mai pensato al fatto che potrebbe non essere davvero di qualità?

I camerieri chiedono, di solito, alla fine della prenotazione se si vuole l’olio d’oliva o l’olio piccante sulla pizza, oppure lo portano accompagnando il primo o il secondo piatto. C’è un particolare al quale fare attenzione che si trova proprio sulla bottiglia.

Questo serve per capire se quel ristorante segue le procedure indicate per legge o se preferisce “fare il furbetto”. Sì, anche per quanto riguarda l’olio d’oliva da servire al tavolo. Vediamo qui di seguito che cosa fare per essere sicuri della qualità.

Olio d’oliva servito al ristorante: ecco il particolare che devi sempre guardare per essere sicuro della qualità del prodotto

Quando un cameriere chiede se deve portare dell’olio extravergine di oliva o lo fa dopo una tua precisa richiesta, tutto quello che bisogna fare è osservare la bottiglia. Infatti, da regolamento e per obbligo tutti i ristoranti devono avere l’olio d’oliva in bottiglia con il tappo anti rabbocco.

Stai già pensando all’ultima volta che hai cenato in un ristorante? Fai bene, perché il tappo anti rabbocco è necessario per impedire che la bottiglia possa essere riempita di nuovo, magari con olio di scarsa qualità. Questo è il rischio che si corre quando si vede che la bottiglia non ha quel tipo di tappo.

Si è reso obbligatorio il tappo anti-rabbocco proprio dopo il diffondersi di pratiche altamente scorrette che portava i ristoratori a riempire una bottiglia con olio scadente, che costava poco. Alcuni, purtroppo, continuano a farlo nonostante le norme.

Quindi, attenzione al tappo della bottiglia dell’olio. Diffida dalle boccette di vetro, anche se molto belle, così come di qualsiasi altro contenitore. La sicurezza della qualità dell’olio c’è solamente in presenza di una bottiglia che non può essere riempita una volta terminata.

I benefici di questo alimento della dieta mediterranea

Assicurarsi che l’olio che assumiamo sia di ottima qualità è fondamentale per la nostra salute. Si tratta di uno degli alimenti tipici della dieta mediterranea, ricco di benefici. Contiene grassi buoni. Numerosi studi hanno confermato la capacità di prevenire malattie cardiovascolari, aiutare il cuore e tenere a bada la glicemia.