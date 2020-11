A chi non è mai capitato di trovare lo specchio del bagno completamente appannato dopo una rilassante doccia calda? Si tratta di un fenomeno completamente naturale, che avviene perché il vapore acqueo si deposita sulla superficie dello specchio, appannandolo completamente.

Se non siamo di fretta, lo specchio tornerà limpido da solo nel giro di pochi minuti, oppure possiamo accelerare il processo puntando un asciugacapelli nella direzione dello specchio.

Ma non sarebbe meglio evitare del tutto che lo specchio si appanni?

Esiste un trucco per non far appannare lo specchio del bagno anche se ci stiamo godendo una lunga doccia bollente nel mezzo dell’inverno. Si tratta di utilizzare un prodotto che tutti abbiamo in casa.

Ecco il trucco semplicissimo per non far appannare lo specchio del bagno durante la doccia.

Un prodotto che tutti abbiamo in casa perfetto per non far appannare gli specchi

Esiste un prodotto che tutti abbiamo in casa che può essere un ottimo sostituto ai prodotti specifici per la pulizia degli specchi. Non solo, ma è anche perfetto per impedire agli specchi di appannarsi quando l’ambiente circostante è saturo di vapore acqueo.

Utilizzando questo prodotto lo specchio rimarrà limpido e pulito anche per giorni, e soprattutto, non si appannerà mentre facciamo la doccia.

Il prodotto magico di cui siamo parlando è la schiuma da barba. Proprio così: il trucco semplicissimo per non far appannare lo specchio del bagno durante la doccia è usare la schiuma da barba.

Come utilizzarla

Ma come possiamo usare la schiuma da barba sullo specchio? Basta spruzzare un po’ di schiuma da barba su uno straccio o su una spugna, e poi passarlo su tutta la superficie dello specchio. Possiamo anche spruzzare la schiuma da barba direttamente sullo specchio e poi pulirla con un fazzoletto di carta, esattamente come faremmo con un prodotto per le pulizie specifico per gli specchi.

Ecco svelato il trucco: mai più specchi appannati dopo la doccia! Ecco anche dei trucchi geniali per rimuovere i capelli dallo scarico della doccia.