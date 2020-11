Se c’è qualcosa che non può mancare nelle dispense di tutte le case italiane, sono i prodotti a lunga conservazione come marmellate, gelatine (ottima quella di mele cotogne), sottaceti, conserve in barattolo e simili.

Ma come spesso ci accorgiamo, c’è un prezzo da pagare per avere del cibo a lunga conservazione sempre a portata di mano. Purtroppo i barattoli di vetro risultano spesso difficili da aprire, e rischiamo di perdere tempo prezioso nel frustrante tentativo di aprirli con la forza bruta.

Non solo, potremmo addirittura rischiare di farci male se ci sforziamo troppo per aprire un tappo che non la vuole sapere di svitarsi.

Ma niente paura, non occorre avere una forza sovrumana per aprire i barattoli più testardi, esiste un trucco semplicissimo.

Ecco il vero trucco per aprire i barattoli in un secondo senza sforzo.

Il modo migliore per fare entrare l’aria nel barattolo

La cosa più importante per riuscire ad aprire un barattolo è di far entrare l’aria per eliminare il sottovuoto. È lo stato di sottovuoto del barattolo che ci impedisce di aprirlo con facilità, opponendo resistenza a tutti i nostri sforzi.

Per far entrare l’aria all’interno del barattolo esistono degli strumenti appositi, come delle leve. Alcuni invece creano un buco sulla superficie del barattolo o infilano un coltello sotto il bordo. Tuttavia con queste operazioni rischiamo di ferirci o di rompere gli strumenti da cucina. Esiste un modo molto più semplice per aprire i barattoli.

Basta un colpetto laterale

Il vero trucco per aprire i barattoli in un secondo senza sforzo consiste nel dare un colpetto laterale al tappo. Il tappo si deformerà anche solo per un microsecondo, facendo entrare l’aria e eliminando il sottovuoto. Basterà colpire lateralmente il tappo del barattolo contro il bordo del tavolo o del bancone della cucina. Ovviamente non occorre un colpo violento, basta un colpetto delicato. Un’unica accortezza: facciamo attenzione a colpire il tappo, e non il corpo di vetro del barattolo, che potrebbe rompersi.

Ecco svelato il vero trucco per aprire i barattoli in un secondo senza sforzo.