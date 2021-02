Molti di noi si sono imbattuti in un problema simile. Dobbiamo trovare una parte del testo che abbiamo davanti sul computer e non sappiamo come farlo. Magari abbiamo bisogno di una parola o di una frase particolare. E ci ritroviamo a leggere tutta la pagina perdendo diversi minuti. Fortunatamente abbiamo a disposizione una scorciatoia che ci fa risparmiare stress e tempo. Ecco il trucco per trovare velocemente una parola su una pagina web o su Word.

Le scorciatoie sulla tastiera

Per trovare velocemente una parola o una frase sul computer ci vengono in aiuto le cosiddette scorciatoie. Queste permettono di attivare velocemente alcune funzionalità quando scriviamo un testo o su una pagina web. Come spiegato in altri articoli, alcune permettono di accedere in fretta alle modalità corsivo o grassetto. In questi casi però le scorciatoie funzionano solo quando stiamo scrivendo al computer. La scorciatoia che ci permette di trovare una parola funziona invece sia su Word che sulle pagine di internet.

Come trovare le parole al computer

Il trucco per trovare velocemente una parola su una pagina web o su Word è molto semplice. Come per le altre scorciatoie, il segreto sta nel tasto control. Non bisogna far altro che tenere premuto control e premere insieme il tasto F. La combinazione Ctrl F aprirà una piccola finestra in basso a sinistra sullo schermo. In questa noi possiamo inserire la parola o frase che stiamo cercando. Premendo invio inizierà la ricerca.

Sempre nella barra apparsa in basso potremo scoprire molte informazioni. Il computer infatti ci dirà quante corrispondenze ha trovato. Ciò significa che sapremo quante volte nel testo quella parola viene ripetuta. Grazie alle frecce su e giù potremo inoltre navigare tra le diverse corrispondenze. In questo modo potremo raggiungere con pochi clic tutte le aree del testo che ci servono. Se invece la parola o la frase non è presente la finestra diventerà rossa o ci verrà detto che ci sono zero corrispondenze. Questo metodo funziona anche per i pezzi delle parole o le singole lettere!