Ormai i computer sono parte integrante della nostra vita quotidiana. Non possiamo farne a meno e spesso li usiamo per scrivere. Che siano email di lavoro o poesie, ormai abbiamo abbandonato carta e penna. Scrivere al computer può essere però faticoso. Quando dobbiamo modificare un testo spesso dobbiamo impugnare il mouse e cliccare molti tasti. Ecco perché scoprire queste funzionalità del computer ci cambierà e semplificherà la vita.

Non solo Ctrl C e Ctrl V

Per fortuna le nostre tastiere ci permettono di modificare velocemente i testi senza toccare il mouse. Questo perché i nostri programmi di scrittura riconoscono diverse scorciatoie fondamentali da conoscere. Alcune sono già più note delle altre. Molti infatti sanno che premendo Ctrl C copieremo la parte del testo evidenziata. Con Ctrl V potremo invece incollare la sezione copiata precedentemente. Se queste due funzionalità sono utilissime e molto usate, il tasto control ci permette di accedere a moltissime altre scorciatoie.

Le scorciatoie sulla tastiera per scrivere più velocemente

Ci capita spesso di dover modificare un testo che stiamo scrivendo. Scoprire queste funzionalità del computer ci cambierà e semplificherà la vita e non torneremo più indietro. Con queste scorciatoie potremo infatti modificare il testo senza doverlo nemmeno evidenziare. Potremo infatti impostare alcuni stili di scrittura, scrivere il testo già come lo desideriamo, e poi tornare a scrivere normalmente. Sempre più spesso ad esempio abbiamo bisogno di scrivere in corsivo o in grassetto. Per farlo possiamo affidarci in pochi secondi al tasto control.

Premendo Ctrl I attiveremo la modalità corsivo. Con Ctrl B potremo invece scrivere in grassetto. Ma non solo, Ctrl U renderà il testo sottolineato. Premendo di nuovo la combinazione di tasti torneremo allo stile di scrittura normale.

Queste sono le funzionalità più utili e che usiamo più spesso. C’è però dell’altro.

Come fare invece quando vogliamo tornare indietro e correggere i nostri errori? In questo caso ci basta premere ripetutamente Ctrl Z. Vedremo come per magia tutte le nostre ultime modifiche sparire. Ecco infine un ultimo trucco estremamente utile. Premendo Ctrl A potremo evidenziare tutto il testo!