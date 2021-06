Il trucco per bonificare l’aria del bagno dopo averlo usato e evitare imbarazzi

Non c’è niente di peggio che avere ospiti in casa che ci chiedono di andare in bagno quando è appena stato utilizzato ed è temporaneamente ‘inagibile’. Questa situazione può creare momenti di forte imbarazzo per ospiti e padroni di casa, e non c’è niente da fare se non aspettare che l’aria in bagno torni respirabile. Ma se vogliamo accelerare il processo e bonificare subito l’aria del bagno, possiamo utilizzare qualche trucco che può tornarci utile anche all’ultimo momento. Vediamo come fare.

È questo il trucco per bonificare immediatamente l’aria del bagno dopo averlo usato ed evitare imbarazzi

La prima regola è semplice: prevenire è meglio che curare. Quando entriamo in bagno, ricordiamoci di aprire immediatamente la finestra come prima cosa. In questo modo l’aria comincerà a circolare già prima del misfatto, e sarà più semplice liberarsi in fretta dei cattivi odori. Ma se ci siamo dimenticati di aprire la finestra e ormai il danno è fatto, come possiamo liberarci della puzza in pochi secondi? Niente paura, è semplicissimo. È questo il trucco per bonificare immediatamente l’aria del bagno dopo averlo usato ed evitare imbarazzi.

Usiamo strategicamente ventilatore e phon

Ma di quale trucco stiamo parlando? La soluzione è banalmente semplice. Basta usare un ventilatore in posizione strategica. Puntiamo il getto d’aria verso la finestra, in modo che l’aria contaminata sia spinta verso l’esterno in men che non si dica. Se non abbiamo sotto mano un ventilatore, andrà bene anche un asciugacapelli settato alla massima potenza. Utilizziamo un po’ di ingegno per spingere l’aria puzzolente verso l’esterno e bonificare immediatamente il bagno.

Se vogliamo una soluzione più permanente, possiamo creare degli ‘assorbiodore’ fatti in casa. Per esempio, il riso è perfetto a questo scopo. Possiamo creare un ottimo deodorante lowcost con del semplice riso crudo. Mai più cattivi odori in bagno utilizzando il riso come deodorante. Ecco come fare.