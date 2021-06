L’estate aumenta la necessità di muoversi in bicicletta e i benefici sono tanti. Ma oltre al benessere è possibile anche ottenere uno strepitoso guadagno fino a 600 euro per ogni chilometro percorso col bonus bicicletta. Novità si attendevano anche da parte del Governo sul bonus mobilità, ma ad oggi non arrivano notizie in merito. Perciò, sono molti i Comuni che si sono adoperati per migliorare la mobilità sperimentando anche nuove strade. In un precedente articolo abbiamo affrontato l’argomento del bonus bici per tutti che oltre allo sconto permette la possibilità di un guadagno con il progetto “Foggia in bici”.

Strepitoso guadagno fino a 600 euro per ogni chilometro percorso col bonus bicicletta

Oggi, parleremo delle novità legati a vari iniziative e bonus intraprese dalla Regione Emilia Romagna. Infatti, già da tempo sono in atto iniziative a favore dei cittadini, molto più ampie del bonus mobilità che deve approvare il Governo.

La maggior parte delle iniziative sono approvate in regime sperimentale. La prima riguarda il bonus bici nella misura del 60% della spesa per l’acquisto di una bici elettrica, di un monopattino e di un hoverboard. Oppure, di qualsiasi altro mezzo sostenibile non ingombrante.

Il tetto massimo della spesa è di 500 euro e possono farne richiesta i cittadini che abitano in Comuni con meno di 50mila abitanti, con eccezione dell’area metropolitana di Bologna.

Inoltre, esiste anche il rimborso FER (Ferrovie Emilia Romagna) per l’acquisto di bici pieghevoli. Il bonus è pari al 50% sull’acquisto di una bici pieghevole. L’iniziativa è destinata solo a coloro che sono possessori di un abbonamento annuale della società Ferrovie Emilia Romagna S.r.l..

Le dimensioni della bici pieghevole devono essere non superiori a 80x110x40.

Bonus Bike to Work

Il bonus Bike to Work è simile a quello adottato dal Comune di Foggia, e permette di guadagnare pedalando.

Questa iniziativa è unica nel suo genere, in quanto non sono i cittadini a richiederlo, ma i datori di lavoro. Infatti, dovranno comunicare alla Regione Emilia Romagna l’adesione al progetto che permetterà di ricevere finanziamenti. Poi, successivamente le risorse saranno erogate ai dipendenti, che aderiranno a loro volta al progetto Bike to Work.

Si tratta di un bonus mobilità complessivo di 600 euro l’anno, di circa 50 euro al mese per 0,20 centesimi a chilometro percorso. Bisogna attendere la pubblicazione del bando del proprio Comune. Per restare aggiornati, si consiglia di consultare spesso il sito del Comune di appartenenza.