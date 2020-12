Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I cenoni di Natale dividono spesso le famiglie in due con un dilemma: cucinare secondo la tradizione o optare per ricette diverse? Se si vuole andare a colpo sicuro con gusto e profumi, scegliere ricette tradizionali è un must. In Piemonte, per esempio, portare in tavola un piatto di agnolotti farà fare buona figura anche davanti ai palati più difficili.

Tra le ricette tradizionali del periodo natalizio c’è sicuramente l’arista al forno. Gustosissima e profumatissima, l’arista piace davvero a tutti, grandi e piccini. Prepararla è semplicissimo e il risultato non potrà che essere spettacolare. Per portarla in tavola, seguiamo la ricetta tradizionale di un gustosissimo piatto perfetto per il cenone natalizio!

Ingredienti

Per preparare questo piatto per circa 5 persone ci serviranno:

2 kg di lombata di maiale con l’osso;

5 foglie di salvia circa;

1 rametto di rosmarino;

1 o 2 spicchi d’aglio fresco;

pepe in grani q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b.;

sale q.b.

Preparazione dell’arista al forno

Iniziamo quindi con la ricetta tradizionale di un gustosissimo piatto perfetto per il cenone natalizio! Preriscaldare il forno a 200°C. Prendere la lombata di maiale e staccare parzialmente la carne dall’osso. Utilizzare un coltello da scalco per l’operazione e fare moltissima attenzione a non farsi male. Quindi, togliere le foglioline dal rametto di rosmarino, spelare l’aglio e lavare la salvia. Tritare rosmarino, aglio e salvia insieme. Aggiungere un pizzico di sale e pepe in grani. Mischiare il tutto e tenere da parte un cucchiaio scarso di trito. Farcire la carne con il resto del trito. Mettere il trito tra osso e carne. Incidere con il coltello la carne in più punti e inserire il trito anche qui.

Quindi ricomporre la carne e legarla stretta con uno spago. Versare sulla carne il trito avanzato e massaggiare la carne. Prendere una teglia o una pirofila con un filo d’olio. Mettere la carne nella teglia o pirofila e versarci sopra un altro filo d’olio extravergine d’oliva. Quindi infornare e far cuocere per un’ora e mezza circa. Sfornare e tagliare la carne a fettine. Togliere lo spago e servire in tavola accompagnata da un buon vino rosso!