Il trucco da conoscere per rendere la frittura di pesce croccante ma leggera da gustare è solo uno ed è proprio questo

L’estate sta tornando e con lei tutto ciò che riguarda il mare, il sole e le belle giornate.

Torna la voglia e la possibilità di fare qualche gita fuori porta. Lasciare nelle proprie città, gli impegni e la stanchezza della settimana e andarsi a fare un bel pranzo al mare.

Quando pensiamo ad un buon pranzo al mare il primo pensiero è un bel piatto di frittura. Quella frittura che ci siamo sognati tutto l’inverno.

Possiamo provare a realizzarla in casa per provare ad eguagliare quella dei nostri ristoranti di mare preferiti. Spesso invece rinunciamo per paura che non verrà mai come quelle alle quali siamo abituati.

Invece da oggi si può. Basta conoscere solo qualche piccolo trucco del mestiere e niente sarà più impossibile da realizzare con le nostre mani.

Il trucco fondamentale da conoscere per rendere la frittura di pesce croccante ma leggera da gustare tutte le domeniche è solo uno ed è proprio questo

Tutto sta nel conoscere il segreto della panatura. La croccantezza ma allo stesso tempo la leggerezza che cerchiamo ce le dà un ingrediente che pochi conoscono. Stiamo parlando della semola di grano duro. Molti utilizzano la farina ma spesso con scarsi risultati. Il segreto è quello di immergere i nostri pesci nella semola di grano duro solo pochi secondi prima di friggerli. In questo modo otterremo la croccantezza desiderata non dando il tempo alla semola di inumidirsi.

Per piatti un po’ più architettati possiamo anche decidere di preparare una pastella con la semola di grano duro, sale, pepe e un goccio di birra come si fa anche con le alici.

La friggitrice ad aria

La leggerezza di questo piatto ci permetterà di gustarlo senza troppi sensi di colpa anche tutte le domeniche. Inoltre, non dimentichiamoci che se vogliamo evitare di cucinare sempre con l’olio per friggere possiamo anche utilizzare la friggitrice ad aria. Con questo elettrodomestico innovativo otterremo una frittura croccante e leggera senza preoccuparci delle calorie in più che vogliamo eliminare. Vediamo anche in questo articolo come utilizzarla sempre per friggere qualsiasi cosa senza utilizzare l’olio. Il trucco fondamentale da conoscere per rendere la frittura di pesce croccante ma leggera da gustare tutte le domeniche è solo uno ed è proprio questo.