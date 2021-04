Sarà capitato un sacco di volte di ritrovarsi con le scarpe slacciate magari perché le abbiamo allacciate troppo velocemente e male. In effetti allacciarsi le scarpe può risultare semplice a dirsi, quasi una banalità.

In realtà non è così e se non si sta attenti, potremo ritrovarci spesso con i lacci pendenti con il rischio pure d’inciampare. Per questa ragione è bene saper come allacciare i lacci delle scarpe o addirittura farli sparire evitando che si possano sciogliere.

Esistono numerosi modi interessanti e anche fantasiosi che possono da un lato trasformare i lacci in qualcosa di funzionale del nostro outfit. Dall’altro lato, invece, possono diventare un segno distintivo e di stile del nostro modo di vestire.

Le stringhe delle scarpe un accessorio che può essere alla moda

Esistono anche modi con cui non farli vedere, trasformando il noioso atto di allacciarsi le scarpe in qualcosa di creativo e divertente. I lacci, infatti, se si sfruttano bene le loro potenzialità, possono diventare un accessorio molto pratico e alla moda.

Ma come fare a renderli ordinati e nascosti se non ci piace il solito metodo classico con il fiocchetto? Esiste un sistema che può sembrare banale, ma che molti sottovalutano, per nascondere le scarpe ed evitare che penzolino.

Per questo motivo nelle prossime righe sveleremo il trucco incredibile e fantasioso che pochi conoscono per nascondere i lacci delle scarpe penzolanti rimanendo alla moda.

Il trucco alla moda per nascondere i lacci

È un metodo rapido, semplice ma allo stesso tempo molto alla moda. Per prima cosa bisogna annodare i lacci in modo ben stretto anche con il classico metodo a fiocchetto. Dopodiché, sarà sufficiente prendere il fiocco è metterlo sotto la linguetta della scarpa e il gioco è fatto.

Il risultato sarà un outfit alla moda e le stringhe non si slacceranno perché l’allacciatura risulterà molto più stabile sotto la linguetta. È bene sottolineare come, fra tutte le scarpe, questo metodo funziona benissimo con le sneakers (le Adidas Falcon ne sono un esempio). Con questo sistema, infatti, sarà possibile esporre meglio la linguetta delle nostre scarpe con il loro logo più in vista.

Ecco quindi svelato il trucco incredibile e fantasioso che pochi conoscono per nascondere i lacci delle scarpe penzolanti rimanendo alla moda.