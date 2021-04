Nel mondo di oggi, caratterizzato dalla globalizzazione e dal massiccio sviluppo della tecnologia, cambiare lavoro è diventato quasi una routine. Alla base ci sono la flessibilità e la dinamicità che devono caratterizzare tanto il lavoratore quanto il lavoro stesso che si evolve e cambia continuamente.

Inoltre, la pandemia da Covid-19 ha incentivato l’uso dello smart working che ha cambiato il modo di lavorare. Questo cambiamento ha incentivato a sua volta nuovi tipi di lavori per cui anche semplicemente da casa è più facile ricercare lavoro e cambiarlo.

In realtà questo contrasta con l’idea di cercare stabilità e sicurezza tanto cara in un mondo in cui il cambiamento è all’ordine del giorno. Pertanto, è lecito porsi la seguente domanda: quando è giusto cambiare lavoro?

Le motivazioni possono essere le più disparate. Magari si è alla ricerca di nuove sfide oppure non si sta più bene. Quindi come fare?

I segnali che indicano che forse è meglio cambiare lavoro

Ci sono delle piccole cose a cui si può prestare attenzione se si vuole essere oculati nella scelta. Infatti, bisogna fare attenzione a questi sorprendenti segnali poco conosciuti che possono indicarci che è arrivato il momento di cambiare lavoro.

Qui di seguito descriveremo, in particolare, tre segnali che ci possono indicare che forse è bene cominciare a pensare di cercare un’altra occupazione. Il primo è che non si ha più rispetto del proprio capo.

Magari all’inizio lo si venerava e lo si considerava un punto di rifermento, ma adesso le cose sono cambiate. Se si perde la stima nei confronti del proprio capo significa che è arrivato il momento di cambiare aria.

Parliamo poco della nostra professione e sviluppiamo malesseri fisici

Inoltre, se non parliamo del nostro lavoro probabilmente non ne siamo felici. Solitamente chi lo è, infatti, tende a fare il contrario soprattutto con i propri familiari.

Questo è un altro campanello d’allarme da tenere in considerazione. Infine, se il nostro attuale lavoro non ci fa sentire energici come all’inizio e anzi cominciamo ad accusare malesseri fisici che prima non avevamo questo potrebbe essere un altro segnale.

Il nostro corpo ci sta indicando che forse questo non è più il lavoro adatto a noi. Concludendo, quindi, attenzione a questi sorprendenti segnali poco conosciuti che possono indicarci che è arrivato il momento di cambiare lavoro.