Non era stata bull trap e ora la salita potrebbe continuare fra alti e bassi fisiologici. Le ragioni per salire sono tante e i mercati azionari ora puntano ad un altro 5/7% nei prossimi 30 giorni. Cosa fare di volta in volta? Seguire il movimento in trailing stop, in modo da proteggere i guadagni ed evitare repentine inversioni ribassiste.

Ad oggi la probabilità che fra il 19 maggio e il 30 giugno possa verificarsi un ribasso del 5/7% è del 70%, quindi l’attenzione deve essere alta e nulla va lasciato al caso.

Procediamo per gradi.

Alle ore 20:05 del 19 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.376

Eurostoxx Future

3.967

Ftse Mib Future

24.6435

S&P 500 Index

4.159.

Il frattale annuale proietta ribassi ma i grafici sono in tendenza rialzista

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 16 aprile

Probabile che questa divergenza possa continuare fino alla scadenza del prossimo setup (19 maggio).

Le nostre previsioni per la settimana del 19 aprile

Minimo fra lunedì e martedì e massimo nella giornata di venerdì. Domani, dopo un’inziale fase di debolezza che dovrebbe durare pochi minuti si dovrebbe partire sparati al rialzo.

In quale area si formeranno i minimi e i massimi di questa settimana?

Dax Future

area di minimo 15.345/15.429

area di massimo 15.711/15.765

Eurostoxx Future

area di minimo 3.946/3.974

area di massimo 4.048/4.101

Ftse Mib Future

area di minimo 24.375/24.505

area di massimo 24.845/25.255

S&P 500 Index

area di minimo 4.151/4.172

area di massimo 4.229/4.256

Ravvisiamo probabilità superiori all’80% che si sia già formato il minimo settimanale. Qualche giorno di ribasso è atteso fra il 26 ed il 28 aprile e probabilmente fino al 2/3 giugno.

Le ragioni per salire sono tante e i mercati azionari ora puntano ad un altro 5/7% nei prossimi 30 giorni

Di seguito la mappa operativa e i livelli operativi da monitorare per la giornata di martedì:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 20 aprile inferiore a 15.270.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 20 aprile inferiore a 3.939.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 20 aprile inferiore a 24.165.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 20 aprile inferiore a 4.120.

Quale operatività mantenere in ottica multidays?

Long su tutti gli indici azionari analizzati.