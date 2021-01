Prendersi cura del proprio animale comporta delle azioni quotidiane. I cani a pelo lungo, per esempio, hanno bisogno di essere spazzolati frequentemente. Se il periodo coincide con quello della muta del pelo, spazzolare l’amico a quattro zampe dovrà avvenire anche due volte al giorno.

Infatti la cura del pelo è fondamentale sia per il bene del cane che per quello della famiglia. Spazzolandolo si elimina il pelo morto, lo sporco accumulato, ma anche i parassiti. Ovviamente più il cane ha il pelo lungo più spazzolarlo diventa importante e necessario. Il pelo lungo può recare qualche problema al proprietario che se ne deve occupare. Ecco perché per spazzolare perfettamente il cane a pelo lungo serve qualche semplice trucco.

Ogni quanto si deve spazzolare il cane?

Spazzolare il cane ha come obiettivo quello di eliminare i peli morti. A questi si aggiungono sporco esterno, cellule morte, parassiti indesiderati. Diciamo che la ragione è la stessa di quando l’essere umano si spazzola i capelli. L’altra ragione è tenere in ordine il manto. Specialmente se il cane ha il pelo lungo, spazzolarlo significa evitare nodi, grovigli, oggetti incastrati nel pelo.

In periodi normali bisognerebbe spazzolare il cane ogni 3-4 giorni al massimo. Almeno una volta al mese, poi, una toiletta ben fatta ripulisce tutto il manto. Ogni tipo di cane, sia per razza che per varietà di manto, necessita di cure particolari.

Per spazzolare perfettamente il cane a pelo lungo serve qualche semplice trucco

Se il pelo raso o corto è semplice da gestire, la questione si complica con i cani dal pelo lungo.

Il primo problema sono i nodi. Questi devono essere sciolti e districati delicatamente partendo dalla testa. I nodi più difficili possono essere eliminati tramite una forbice o un cardatore. Il cardatore aiuta anche a rimuovere pelo morto o sottopelo in eccesso.

La spazzola (o pettine) prescelto deve avere denti adeguati alla lunghezza del pelo. Allo stesso modo non deve raschiare o graffiare la pelle del cane.

Per facilitare la pettinatura, il pelo deve essere leggermente umido. Ciò può avvenire tramite una spugnetta o salviette umide, oppure con un balsamo a secco. Una volta iniziata, la spazzolatura può essere effettuata anche contropelo. Si consiglia di pettinare il pelo procedendo sempre verso l’esterno. Un altro trucco è quello di pettinare sempre piccole porzioni di mantello per non provocare strappi. In poco tempo i nodi saranno districati e il cane pettinato e felice.