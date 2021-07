Sarà capitato a tutti di uscire di fretta da casa. Si dà uno sguardo rapido alle cose da non dimenticare e ci si catapulta fuori. Nel momento in cui si esce di casa però ecco che succede l’evento catastrofico. La chiave si rompe di colpo e rimane nella serratura!

Cosa si può fare?

Il procedimento è semplice e tutti possono provare a farlo. È molto efficace ed economico, però questo trucco funziona solo con le serrature standard. Non è possibile usarlo per le porte blindate. Potrebbe essere necessario fare un paio di tentativi. Serve un po’ di manualità e anche un pizzico di fortuna. Tutto quello che ci serve è una fascetta stringicavo e un accendino.

Il trucco che pochi conoscono per togliere la chiave spezzata dalla serratura

Bisognerà iniziare a sciogliere la plastica della fascetta partendo da una delle estremità. Quando la plastica inizierà a sciogliersi avviciniamo la fascetta alla nostra serratura. Prestando molta attenzione, facciamo in modo che la plastica sciolta aderisca al pezzo di chiave rotta e che la inglobi in modo da avere una giuntura salda. Spingiamo la fascetta con delicatezza verso l’interno della serratura. La plastica sciolta deve aver avvolto per bene la chiave dentro la serratura.

Per far sì che il procedimento risulti efficace è necessario aspettare che la plastica si solidifichi nuovamente. A quel punto possiamo procedere con l’estrazione della chiave. Tiriamo con delicatezza la fascetta verso di noi. Procedendo lentamente riusciremo ad estrarre la chiave spezzata. Anche se non riusciamo a tirarla fuori tutta in un colpo, non c’è da temere. Basta che sia uscita quel tanto che basta per poterla estrarre aiutandoci con delle comuni pinze.

Così avremo liberato la serratura in poche mosse e potremo usare il nostro doppione senza dover cambiare completamente serratura. Ecco quindi il trucco che pochi conoscono per togliere la chiave spezzata dalla serratura.

