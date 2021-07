In una società frenetica come la nostra è difficile non sentirsi mai stressati e sotto pressione. Queste sensazioni, infatti, sono molto comuni e prima o poi a tutti tocca farci i conti.

Dalla famiglia al lavoro, passando dal coronavirus e dalla crisi economica, oggi più che mai c’è sempre un motivo che ci spinge a sentire il peso dello stress.

Cercare un equilibrio che soddisfa corpo e anima non è semplice. Tuttavia, attraverso il cibo è possibile monitorare maggiormente la situazione ed avere più controllo nella gestione di situazioni stressanti. In buona sostanza, un’alimentazione adeguata migliora notevolmente la qualità della nostra vita.

Dunque, sono tantissimi gli alimenti che possono aiutarci a vivere meglio. Per quanto riguarda il controllo dello stress, è opportuno conoscere alcune informazioni utili.

Attenzione perché chi si sente stressato dovrebbe eliminare subito questi 4 alimenti amatissimi

Sappiamo che sentirsi stressati comporta anche alcune reazioni biologiche, come il rilascio dei cosiddetti ormoni dello stress come il cortisolo. Nel sangue, poi, aumenta il livello di zuccheri. In presenza di forte stress la pressione sanguigna aumenta, così come i battiti cardiaci.

Insomma, lo stress comporta degli effetti negativi al nostro organismo che non possiamo sottovalutare. Il primo passo per contrastare questa problematica è quello di evitare alcuni cibi che lo innescano più facilmente.

Attenzione agli zuccheri e ai carboidrati raffinati. Dunque, sono da evitare dolci, biscotti e dolcificanti artificiali.

Un’abitudine molto radicata è quella di allontanare lo stress cercando relax mentre si sorseggia una bevanda fresca, magari alcolica. Un errore secondo gli esperti perché le bevande alcoliche sono ricche di zuccheri. Dunque favoriscono lo stress anziché diminuirlo.

La caffeina stimola il sistema nervoso, causando anche un aumento della pressione sanguigna e dei battiti cardiaci. Quindi, anche in questo caso, il consumo di questa sostanza eccitante ed energizzante dovrebbe essere “bandita” dalla nostre abitudini, almeno per un po’. Quindi, attenzione perché chi si sente stressato dovrebbe eliminare subito questi 4 alimenti amatissimi.