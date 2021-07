Una dieta eterogenea e bilanciata è alla base della corretta alimentazione. Per restare in salute il nostro corpo ha bisogno di tutti i nutrienti necessari per svolgere le proprie funzioni vitali. Tra gli elementi essenziali a questo scopo ci sono i sali minerali. Integrarne in giusta quantità è fondamentale per il buon funzionamento dell’organismo. Oggi vedremo in particolare 8 alimenti ricchi di calcio e fosforo indispensabili per la salute di ossa e muscoli.

Due minerali imprescindibili per la nostra salute

Calcio e fosforo sono importantissimi nell’alimentazione quotidiana, perché svolgono molte funzioni utili, alcune simili. Per esempio, entrambi contribuiscono alla formazione di denti e ossa. Il calcio, poi, incide sul buon funzionamento dei muscoli e controlla la coagulazione del sangue. Dall’altro lato, il fosforo aiuta l’intestino nell’assorbimento del calcio, contribuisce alla rigenerazione cellulare, favorisce la conversione del cibo in energia e la crescita dell’organismo .

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una carenza di questi due elementi quindi significherebbe un indebolimento di tutto l’apparato scheletrico e muscolare. A questo si aggiungerebbe inoltre una sensazione generale di malessere fisico, caratterizzata da sintomi come parestesia e astenia. L’apporto giornaliero di questi minerali è perciò indispensabile e identico per entrambi. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) il quantitativo da assumere è 800 mg per un adulto, 1000 mg per gli anziani e 1200 mg per bambini e donne incinte.

8 alimenti ricchi di calcio e fosforo indispensabili per la salute di ossa e muscoli

Dunque, ecco come promesso 8 alimenti che possono giovare alla nostra salute contenenti ottime dosi di fosforo e calcio:

farro e cereali integrali;

formaggio pecorino;

emmenthal;

mandorle;

alici;

spigole;

cipolle;

olive.

Si ricorda che in caso di allergie o intolleranze alimentari è sempre bene consultare il proprio medico di fiducia circa l’assunzione di determinati alimenti.

Per approfondire

Ecco i consigli utili e gli errori dannosi per una dieta da spiaggia sana e ristoratrice