Per motivi lavorativi, è frequente che si abbiano più numeri di telefono: uno privato e un altro utilizzato per comunicare con i clienti. C’è chi utilizza addirittura due cellulari diversi, ma non è l’unica possibilità. C’è chi preferisce avere due numeri WhatsApp sullo stesso telefono. In questi casi può tornare utile usare WhatsApp con entrambi i numeri, ma sullo stesso telefono. Apparentemente è impossibile, poiché il procedimento di registrazione sull’applicazione consente di inserire un solo numero. Ma in realtà aggirare questo ostacolo è molto semplice. In questa breve guida vedremo come farlo.

Il trucco che in pochi conoscono per usare due numeri su WhatsApp sullo stesso telefono

Già in passato avevamo parlato di WhatsApp Business, che torna utile in questo frangente. Quest’applicazione consente di usare contemporaneamente due numeri su WhatsApp sullo stesso telefono iOS o Android. Così come la controparte destinata ai privati, WhatsApp Business è gratuito oltre ad essere assolutamente sicuro. Importante è non utilizzare lo stesso numero su entrambe, altrimenti non sarà possibile portare a compimento la configurazione dell’applicazione. Esistono diversi modi per avere due numeri sullo stesso cellulare: utilizzare una dual sim, ormai presente su gran parte degli smartphone moderni, un numero di telefono fisso o uno smartphone con separazione dei profili.

Nella scheda del profilo di WhatsApp Business si potranno inserire dati utili alla clientela. Tra questi si annoverano nome dell’attività, logo, foto, descrizione, orari di apertura e chiusura e sito web. Un’altra differenza è la presenza dell’utile funzione della risposta automatica, che il cliente riceverà la prima volta che scriverà al numero. O quando si è impostato lo stato di attività ”Assente”. Le persone con cui avviene uno scambio di messaggi saranno sempre avvisate di essere in contatto con un account Business. Ma c’è un altro trucco che in pochi conoscono per usare due numeri su WhatsApp sullo stesso telefono.

L’alternativa: utilizzare App Cloner su Android

App Cloner è un’applicazione gratuita disponibile sul Play Store di Android. A pagamento è solo la versione PRO, che include delle funzionalità aggiuntive. Come suggerisce il nome, l’applicazione consente di clonarne altre in modo tale da poter utilizzare più account sullo stesso dispositivo. Le applicazioni clonate potranno lavorare contemporaneamente a quelle originali, tuttavia non riceveranno aggiornamenti automatici. App Cloner offre diverse possibilità di personalizzazione, a partire dal modificare l’icona utilizzata da ogni clone generato cloni fino a disabilitare l’utilizzo i dati mobili e i widget.