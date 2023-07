Non sarà facile il periodo dopo il 4 agosto. Ci avviciniamo a gambe levate alla data importante dopo il nostro setup del 6/7 aprile. In quel luogo abbiamo indicato, che l’alternanza dei nostri setup, avrebbe portato a un massimo a ridosso del 4 agosto. Ci siamo quasi, e al momento non abbiamo ragioni particolari per cambiare il percorso campione definito a inizio anno. Il Toro di Wall Street arretrerà per un mese dopo il 4 agosto?

L’anno 2023

Come spiegato più volte, quest’anno ha le probabilità a favore sia per le previsioni cicliche che per la media storica. Tutte le previsioni macroeconomiche su recessioni, shock vari dovevano essere sconfessati. La storia dice che qualsiasi urto che poteva profilarsi all’orizzonte sarebbe stato assorbito e avrebbe portato a un forte rialzo dei prezzi. I mercati azionari internazionali sono in forte rialzo da inizio anno. Basta pensare che la media annuale dal 1898 ad oggi è di circa l’11%, e oggi siamo ben sopra a questa percentuale per quasi tutti i listini mondiali.

Il Toro di Wall Street arretrerà per un mese dopo il 4 agosto? Il breve termine

La seduta di contrattazione del 13 luglio si è chiusa ancora in rialzo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.395,14

Nasdaq C.

14.138,57

S&P500

4.510,04.

Gli oscillatori proprietari sono andati in eccesso nel breve termine, e fra ieri ed oggi si attendeva l’inizio di un ritracciamento. Una sorta di aggiustamento tecnico, confinato entro 1/1,7% dai massimi che verranno toccati.

Cosa potrebbe far partire questo movimento?

Chiusure giornaliere inferiori ai seguenti supporti:

Dow Jones

34.308

Nasdaq C.

14.012

S&P500

4.489

Questo movimento dovrebbe essere propedeutico a una nuova forte fase rialzista proprio fino al 4 agosto. E dopo? Attendiamo un ribasso per tutto il mese, almeno fino agli inizi/prima decade di settembre. Vedremo cosa accadrà.

