Ecco quanto ha guadagnato in 1 mese chi ha investito 30.000 euro-proiezionidiborsa.it

Agli inizi di giugno il ruolo da protagonista tra le emissioni obbligazionarie sovrane nazionali l’ha ricoperto il BTP Valore. Il bond retail pensato e calibrato dal MEF per soddisfare al meglio le esigenze dei piccoli risparmiatori desiderosi di investire in titoli di Stato. Al momento, lo strumento si è rivelato un (relativo) successo sotto diversi punti di vista. Tra i vari che adesso vedremo, ecco quanto ha guadagnato in 1 mese chi ha investito 30.000 euro sul nuovo BTP Valore 2027.

Oltre al rendimento daremo uno sguardo anche ai volumi medi giornalieri e al grafico dei prezzi del bond sul secondario nel suo 1° mese di vita.

I punti di forza del nuovo BTP Valore

Com’è noto il collocamento del 1° BTP Valore (ISIN IT0005547408) s’è svolto tra il 5 e il 9 giugno del mese scorso. L’emittente raccolse in 5 giorni 18.191,090 milioni di €, un record di ordini e contratti conclusi per un importo medio di quasi 28mila € l’uno.

Il titolo durerà 4 anni con la scadenza prevista per il 13 giugno 2027, ed ha una struttura cedolare di tipo step-up. Cioè paga il 3,25% lordo annuo per i primi 2 anni e il 4,00% lordo annuo nel secondo biennio.

Inoltre ai sottoscrittori della prima ora è previsto un premio fedeltà dello 0,50% sull’importo nominale del capitale sottoscritto. Tuttavia, esso verrà corrisposto solo per chi terrà il bond in portafoglio dagli inizi fino alla fine.

Infine ricordiamo che i sottoscrittori iniziali non hanno pagato la commissione di acquisto del bond (è nei fatti un altro piccolo guadagno). Essa è stata regolata dall’emittente al posto del risparmiatore.

Ecco quanto ha guadagnato in 1 mese chi ha investito 30.000 euro sul nuovo BTP Valore

Come si sono comportati i prezzi del bond nel loro primo mese di vita sul MOT, il mercato secondario dei titoli di Stato? Molto bene, a giudicare da almeno due elementi.

Il primo attiene ai corsi in sé e per sé. In un mese di contrattazioni (dal 14 giugno al 14 luglio) il bond ha scambiato quasi sempre sopra la pari. Nel dettaglio, ad oggi il minimo e il massimo si collocano rispettivamente a 99,95 e 100,41 centesimi. Ricordiamo che il Tesoro ha piazzato il bond a 100 e a tanto verrà corrisposto al termine della sua vita di maturazione, tra 47 mesi.

Un altro elemento di forza attiene ai volumi scambiati del titolo, sempre molto sostenuti. In cifre, il controvalore giornaliero scambiato di questo bond si aggira tra i 6 e i 9 milioni di €.

Quanto ha guadagnato in 1 mese il sottoscrittore di questo bond

Veniamo infine al capitolo rendimenti, tra i più a cuore del piccolo risparmiatore. Se stamane il signor Rossi decidesse di liquidare il titolo, quanto incasserebbe?

Com’è noto l’interesse lordo annuo è una funzione diretta del tempo, nel senso che cresce all’aumentare del tempo di possesso. Poi va considerato anche l’andamento dei corsi sul mercato secondario. Cumulando i due aspetti si ottiene il risultato finale, che adesso proviamo a quantificare su un ipotetico investimento di 30mila €.

Il rateo ad oggi maturato, ossia l’interesse proporzionale al 1° mese di vita del bond, è dello 0,30% lordo e dello 0,264% netto. In termini nominali sarebbero all’incirca 79 euro.

Quanto ai corsi, stamane il bond scambia sui 100,26-100,27 centesimi. A questi prezzi di vendita, quindi, il guadagno netto in conto capitale si aggirerebbe sui 68 €. Ora, sommando le due voci si ottiene il guadagno netto complessivo. Ovviamente vanno poi sottratte le commissioni di vendita e ricordato che, in questi casi, non spetta più il premio fedeltà finale.