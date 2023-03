Chi è allenatore più pagato del Mondo del calcio? Né Guardiola, né Klopp: ecco chi è quanto guadagna

Si dice spesso che non siano gli allenatori a fare la differenza, ma le retribuzioni sono spesso superiori a quelle dei calciatori. Per molti sarà sorprendente sapere che il tecnico più pagato non è probabilmente il primo che viene in mente.

Il calcio, come è noto, non è una scienza esatta. Non è sufficiente allestire la squadra con i migliori professionisti del Mondo e avere la certezza di ottenere il massimo risultato a livello nazionale ed internazionale.

E siccome le società sono delle vere e proprie aziende, quando le cose non vanno si tende a valutare l’operato dei manager. La casella che più di ogni altra viene posta sotto la lente d’ingrandimento è quella dell’allenatore.

Chi è l’allenatore più pagato del Mondo? Non allena una delle top assolute

Tant’è che, tra le frasi fatte appartenenti a questo sport, c’è quella secondo cui si cambia il tecnico essendo molto più difficile cambiare tutta la squadra. La conseguenza è che molto spesso sono gli allenatori ad essere licenziati o a finire nel mirino delle critiche.

Questo innegabile fattore di rischio potrebbe essere una chiave di lettura significativa rispetto al fatto che gli allenatori più importanti hanno stipendi molto alti. Molto più della maggior parte dei giocatori e addirittura al livello delle stelle di maggiore grandezza.

Secondo le notizie riportate da varie fonti l‘allenatore che guadagna di più nel mondo del calcio sarebbe Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid. Per lui ci sarebbe uno stipendio da addirittura quaranta milioni lordi, di cui ovviamente andrebbe considerato il netto. Indipendentemente dai calcoli, però, il record sembra essere suo.

Una storia diversa da tante altre

Un fatto che sorprende se si considera che, ad esempio, non allena né il Real Madrid, né il Barcellona. Si tratta delle squadre spagnole più importanti a livello internazionale. Così come magari ci si sarebbe aspettato che il tecnico con lo stipendio più alto potesse allenare in Premier League, il campionato più ricco in assoluto. Lì dove, ad esempio, allenano alcuni tra i tecnici più celebri: ad esempio Pep Guardiola del Manchester City o Jurgen Klopp del Liverpool.

Va detto che Diego Simeone è una sorta di eccezione nel calcio. In uno sport dove i professionisti cambiano squadra spesso e volentieri, gli allenatori subiscono tanti esoneri, è in sella addirittura dal 2011.

A lui si deve l’aver costruito una squadra che ha saputo reggere il confronto con le big di Spagna e arrivare ai vertici del calcio europeo. Un traguardo ottenuto con investimenti economici importanti ma comunque inferiori alle grandissime della Champions..

Lo ha fatto con un gioco magari non spettacolare, ma sicuramente efficace. Di certo il suo ruolo, anche considerata la durata della sua esperienza al timone dell’Atletico Madrid, può tranquillamente essere considerato un valore aggiunto. Lo dimostrano i risultati conseguiti nel lungo periodo.

Ecco, dunque, chi è l’allenatore più pagamento del Mondo: Diego Pablo Simeone. Uno che ha giocato ed allenato anche in Italia. Da calciatore ha militato nel Pisa, nell’Inter e nella Lazio. Da allenatore, invece, ha guidato il Catania. Suo figlio Giovanni, tra l’altro, gioca nel Napoli.